https://ria.ru/20250523/bloomberg-2018616159.html

СМИ рассказали о неожиданной просьбе США в адрес России

СМИ рассказали о неожиданной просьбе США в адрес России - РИА Новости, 23.05.2025

СМИ рассказали о неожиданной просьбе США в адрес России

США хотят видеть другой состав делегации России на возможных переговорах с представителями Украины в Ватикане, пишет Bloomberg со ссылкой на слова знакомых с... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T11:43:00+03:00

2025-05-23T11:43:00+03:00

2025-05-23T21:04:00+03:00

россия

украина

москва

дмитрий песков

владимир мединский

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. США хотят видеть другой состав делегации России на возможных переговорах с представителями Украины в Ватикане, пишет Bloomberg со ссылкой на слова знакомых с процессом источников."Американские официальные лица сигнализируют российским коллегам, что те предпочли бы избежать участия таких сторонников жесткой линии, как помощник президента России Владимир Мединский, который возглавлял делегацию Москвы в Стамбуле", — говорится в материале.В четверг газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что новый раунд переговоров между Россией и Украиной может состояться в Ватикане в середине июня.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что решение по месту дальнейших переговоров между Россией и Украиной пока не принималось, комментируя предложение Ватикана провести следующие переговоры там.Предыдущие прямые контакты между Россией и Украиной состоялись в прошлую пятницу в Стамбуле, встреча продлилась почти два часа. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными с Украиной. Кроме того, Москва и Киев договорились представить свое видение будущего перемирия.Украинская сторона на переговорах запросила встречу глав государств. Москва, в свою очередь, приняла это к сведению. Мединский также отметил готовность России продолжать диалог.Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. Также он заявил, что Москва готова работать с киевской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора.

https://ria.ru/20250523/delegatsiya-2018614924.html

https://ria.ru/20250523/komandovanie-2018584661.html

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