СМИ рассказали о неожиданной просьбе США в адрес России
Bloomberg: США просят Россию о другой делегации на переговорах по Украине
© Фото : МИД ТурцииРоссийская делегация принимает участие в российско-украинских переговорах с участием турецкой стороны
© Фото : МИД Турции
Российская делегация принимает участие в российско-украинских переговорах с участием турецкой стороны
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. США хотят видеть другой состав делегации России на возможных переговорах с представителями Украины в Ватикане, пишет Bloomberg со ссылкой на слова знакомых с процессом источников.
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"Американские официальные лица сигнализируют российским коллегам, что те предпочли бы избежать участия таких сторонников жесткой линии, как помощник президента России Владимир Мединский, который возглавлял делегацию Москвы в Стамбуле", — говорится в материале.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что решение по месту дальнейших переговоров между Россией и Украиной пока не принималось, комментируя предложение Ватикана провести следующие переговоры там.
Предыдущие прямые контакты между Россией и Украиной состоялись в прошлую пятницу в Стамбуле, встреча продлилась почти два часа. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными с Украиной. Кроме того, Москва и Киев договорились представить свое видение будущего перемирия.
Украинская сторона на переговорах запросила встречу глав государств. Москва, в свою очередь, приняла это к сведению. Мединский также отметил готовность России продолжать диалог.
Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. Также он заявил, что Москва готова работать с киевской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора.