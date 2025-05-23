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СМИ рассказали о неожиданной просьбе США в адрес России - РИА Новости, 23.05.2025
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11:43 23.05.2025 (обновлено: 21:04 23.05.2025)
https://ria.ru/20250523/bloomberg-2018616159.html
СМИ рассказали о неожиданной просьбе США в адрес России
СМИ рассказали о неожиданной просьбе США в адрес России - РИА Новости, 23.05.2025
СМИ рассказали о неожиданной просьбе США в адрес России
США хотят видеть другой состав делегации России на возможных переговорах с представителями Украины в Ватикане, пишет Bloomberg со ссылкой на слова знакомых с... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T11:43:00+03:00
2025-05-23T21:04:00+03:00
россия
украина
москва
дмитрий песков
владимир мединский
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. США хотят видеть другой состав делегации России на возможных переговорах с представителями Украины в Ватикане, пишет Bloomberg со ссылкой на слова знакомых с процессом источников."Американские официальные лица сигнализируют российским коллегам, что те предпочли бы избежать участия таких сторонников жесткой линии, как помощник президента России Владимир Мединский, который возглавлял делегацию Москвы в Стамбуле", — говорится в материале.В четверг газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что новый раунд переговоров между Россией и Украиной может состояться в Ватикане в середине июня.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что решение по месту дальнейших переговоров между Россией и Украиной пока не принималось, комментируя предложение Ватикана провести следующие переговоры там.Предыдущие прямые контакты между Россией и Украиной состоялись в прошлую пятницу в Стамбуле, встреча продлилась почти два часа. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными с Украиной. Кроме того, Москва и Киев договорились представить свое видение будущего перемирия.Украинская сторона на переговорах запросила встречу глав государств. Москва, в свою очередь, приняла это к сведению. Мединский также отметил готовность России продолжать диалог.Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. Также он заявил, что Москва готова работать с киевской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора.
https://ria.ru/20250523/delegatsiya-2018614924.html
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россия, украина, москва, дмитрий песков, владимир мединский, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, владимир путин, в мире
Россия, Украина, Москва, Дмитрий Песков, Владимир Мединский, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Владимир Путин, В мире
СМИ рассказали о неожиданной просьбе США в адрес России

Bloomberg: США просят Россию о другой делегации на переговорах по Украине

© Фото : МИД ТурцииРоссийская делегация принимает участие в российско-украинских переговорах с участием турецкой стороны
Российская делегация принимает участие в российско-украинских переговорах с участием турецкой стороны - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© Фото : МИД Турции
Российская делегация принимает участие в российско-украинских переговорах с участием турецкой стороны
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. США хотят видеть другой состав делегации России на возможных переговорах с представителями Украины в Ватикане, пишет Bloomberg со ссылкой на слова знакомых с процессом источников.
«
"Американские официальные лица сигнализируют российским коллегам, что те предпочли бы избежать участия таких сторонников жесткой линии, как помощник президента России Владимир Мединский, который возглавлял делегацию Москвы в Стамбуле", — говорится в материале.
Участники украинской делегации на переговорах между делегациями России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
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Вчера, 11:39
В четверг газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что новый раунд переговоров между Россией и Украиной может состояться в Ватикане в середине июня.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что решение по месту дальнейших переговоров между Россией и Украиной пока не принималось, комментируя предложение Ватикана провести следующие переговоры там.
Предыдущие прямые контакты между Россией и Украиной состоялись в прошлую пятницу в Стамбуле, встреча продлилась почти два часа. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными с Украиной. Кроме того, Москва и Киев договорились представить свое видение будущего перемирия.
Украинская сторона на переговорах запросила встречу глав государств. Москва, в свою очередь, приняла это к сведению. Мединский также отметил готовность России продолжать диалог.
Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. Также он заявил, что Москва готова работать с киевской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора.
Удар Искандером по лагерю подготовки ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
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РоссияУкраинаМоскваДмитрий ПесковВладимир МединскийПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025Владимир ПутинВ мире
 
 
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