https://ria.ru/20250523/biznes-2018705183.html
Путин подписал закон о регулировании деятельности малого и среднего бизнеса
Путин подписал закон о регулировании деятельности малого и среднего бизнеса - РИА Новости, 23.05.2025
Путин подписал закон о регулировании деятельности малого и среднего бизнеса
Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на совершенствование правового регулирования отношений, связанных с деятельностью субъектов малого... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T15:34:00+03:00
2025-05-23T15:34:00+03:00
2025-05-23T15:34:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на совершенствование правового регулирования отношений, связанных с деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) и оказанием им господдержки в РФ. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон позволяет вносить в единый реестр МСП наравне с идентификационным номером налогоплательщика (ИНН) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН), что особенно актуально для крестьянских (фермерских) хозяйств при смене их глав. Прежде в реестре содержались сведения об ИНН главы такого хозяйства, но при смене главы меняется и ИНН, что порой приводит к путанице. А поскольку ОГРН привязан к хозяйству, его внесение в реестр исключит путаницу. Аналогичное изменение внесено и в реестр МСП - получателей господдержки. Одновременно уточнены критерии отнесения компаний и ИП к субъектам малого и среднего предпринимательства. Вновь созданными будут считаться юрлица, а вновь зарегистрированными - ИП, созданные или зарегистрированные в период с 1 декабря предыдущего года по 31 мая года, следующего за текущим. Закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.
https://ria.ru/20250514/gosduma-2016901926.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин подписал закон о регулировании деятельности малого и среднего бизнеса
Путин подписал закон о господдержке в РФ малого и среднего предпринимательства
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на совершенствование правового регулирования отношений, связанных с деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) и оказанием им господдержки в РФ. Соответствующий документ
размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон позволяет вносить в единый реестр МСП наравне с идентификационным номером налогоплательщика (ИНН) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН), что особенно актуально для крестьянских (фермерских) хозяйств при смене их глав.
Прежде в реестре содержались сведения об ИНН главы такого хозяйства, но при смене главы меняется и ИНН, что порой приводит к путанице. А поскольку ОГРН привязан к хозяйству, его внесение в реестр исключит путаницу. Аналогичное изменение внесено и в реестр МСП - получателей господдержки.
Одновременно уточнены критерии отнесения компаний и ИП к субъектам малого и среднего предпринимательства. Вновь созданными будут считаться юрлица, а вновь зарегистрированными - ИП, созданные или зарегистрированные в период с 1 декабря предыдущего года по 31 мая года, следующего за текущим.
Закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.