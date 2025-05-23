https://ria.ru/20250523/biblioteki-2018631437.html

Библиотеки сохраняют интеллектуальный суверенитет страны, считают эксперты

Библиотеки сохраняют интеллектуальный суверенитет страны, считают эксперты - РИА Новости, 23.05.2025

Библиотеки сохраняют интеллектуальный суверенитет страны, считают эксперты

В пресс-центре Международной медиагруппы "Россия сегодня" в преддверии Всероссийского библиотечного конгресса, который пройдет 26–29 мая в столице Удмуртии... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T12:35:00+03:00

2025-05-23T12:35:00+03:00

2025-05-23T12:48:00+03:00

общество

вадим дуда

ижевск

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. В пресс-центре Международной медиагруппы "Россия сегодня" в преддверии Всероссийского библиотечного конгресса, который пройдет 26–29 мая в столице Удмуртии Ижевске, статс-секретарь — заместитель Министра культуры Российской Федерации Жанна Алексеева рассказала о создании региональных отделений Российской библиотечной ассоциации. "Наши библиотеки сохраняют свое уникальное культурное наследие", — сказала Жанна Алексеева.Генеральный директор Российской государственной библиотеки, президент Библиотечной ассамблеи Евразии, президент Российской библиотечной ассоциации Вадим Дуда подчеркнул, что мероприятие вышло на международный уровень: "У нас будут в гостях более 30 высоких руководителей из 10 стран. 15 человек из Индии – большая делегация. Они очень заинтересованы в диалоге, в нашем опыте. А всего ожидаем около тысячи участников конгресса".Рассказывая о программе конгресса, Вадим Дуда отметил: "В этом году мы пошли по пути не узких профессиональных секций, посвященных внутренним вопросам библиотек, а решили попытаться выйти за привычную профессиональную среду и найти точки соприкосновения с приоритетами государства. Библиотеки не могут жить без государства, нашего учредителя, но и государству очень нужны библиотеки".Продолжая тему взаимодействия с государством, Вадим Дуда сказал: "Одна из сложнейших задач любого государства, которое смотрит в будущее, — забота о суверенитете, в том числе интеллектуальном. В этом смысле наша сеть библиотек — уникальный инструмент для продвижения идей, заботы об истории и суверенитете страны, ведь каждая десятая библиотека в мире — российская".Заместитель председателя Правительства Удмуртской Республики Наталья Тойкина подтвердила: "Благодаря конструктивному диалогу и тесному сотрудничеству между Министерством культуры Российской Федерации и Правительством Удмуртской Республики библиотеки региона получают необходимую поддержку и ресурсы для развития"."Конгресс станет значимым культурным событием для республики, и мы сможем достойно представить библиотечному сообществу не только свои профессиональные компетенции, но и уникальную национальную культуру нашего края", — заключила Наталья Тойкина.

ижевск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, вадим дуда, ижевск