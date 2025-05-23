https://ria.ru/20250523/bessent-2018746113.html
У ЕС есть проблема коллективных действий, заявил глава минфина США
У ЕС есть проблема коллективных действий, заявил глава минфина США - РИА Новости, 23.05.2025
У ЕС есть проблема коллективных действий, заявил глава минфина США
Глава минфина США Скотт Бессент в пятницу на фоне безрезультатных переговоров с ЕС об урегулировании пошлин заявил, что у Брюсселя есть проблема коллективных... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T18:03:00+03:00
2025-05-23T18:03:00+03:00
2025-05-23T18:03:00+03:00
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дональд трамп
евросоюз
введение трампом пошлин на импорт
министерство финансов сша
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ВАШИНГТОН, 23 мая - РИА Новости. Глава минфина США Скотт Бессент в пятницу на фоне безрезультатных переговоров с ЕС об урегулировании пошлин заявил, что у Брюсселя есть проблема коллективных действий, когда многие страны-участницы союза даже не знают, о чем договариваются от их лица. Президент США Дональд Трамп ранее в пятницу заявил, что с ЕС сложно вести дела, переговоры о торговле "ни к чему не ведут", поэтому он предлагает пошлины в 50% в отношении блока с 1 июня. "У ЕС есть проблема коллективных действий. Это 27 стран, но они представлены одной группой в Брюсселе, поэтому некоторая обратная связь, которую я получаю, говорит о том, что основные страны даже не знают, о чем ЕС ведет переговоры от их лица", - заявил Бессент телеканалу Fox News. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
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сша, брюссель, китай, скотт бессент, дональд трамп, евросоюз, введение трампом пошлин на импорт, министерство финансов сша, в мире
США, Брюссель, Китай, Скотт Бессент, Дональд Трамп, Евросоюз, Введение Трампом пошлин на импорт, Министерство финансов США, В мире
У ЕС есть проблема коллективных действий, заявил глава минфина США
Бессент: многие страны ЕС даже не знают, о чем договариваются от их лица