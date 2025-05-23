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Над Белгородской областью уничтожили два украинских беспилотника - РИА Новости, 23.05.2025
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20:54 23.05.2025 (обновлено: 20:55 23.05.2025)
https://ria.ru/20250523/bespilotniki-2018776766.html
Над Белгородской областью уничтожили два украинских беспилотника
Над Белгородской областью уничтожили два украинских беспилотника - РИА Новости, 23.05.2025
Над Белгородской областью уничтожили два украинских беспилотника
Средства ПВО уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 23.05.2025
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безопасность
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
пво
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. "Около 19.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
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белгородская область
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безопасность, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), пво, украина, вооруженные силы украины
Безопасность, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), ПВО, Украина, Вооруженные силы Украины
Над Белгородской областью уничтожили два украинских беспилотника

Минобороны: ПВО уничтожила 2 дрона ВСУ над территорией Белгородской области

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗенитная ракетная система ПВО
Зенитная ракетная система ПВО - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Зенитная ракетная система ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.
«
"Около 19.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
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БезопасностьБелгородская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)ПВОУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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