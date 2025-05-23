https://ria.ru/20250523/bespilotniki-2018576522.html

В Калужской области уничтожили пять беспилотников

В Калужской области уничтожили пять беспилотников - РИА Новости, 23.05.2025

В Калужской области уничтожили пять беспилотников

Пять БПЛА уничтожены ночью в трех районах Калужской области, по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, сообщил глава региона Владислав... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T07:27:00+03:00

2025-05-23T07:27:00+03:00

2025-05-23T07:29:00+03:00

специальная военная операция на украине

калужская область

происшествия

тарусский район

владислав шапша

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Пять БПЛА уничтожены ночью в трех районах Калужской области, по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, сообщил глава региона Владислав Шапша."Силами ПВО сегодня ночью на территории региона были уничтожены пять БПЛА. Они были уничтожены на территориях Боровского, Жуковского и Тарусского районов. На местах работают оперативные группы. По предварительной информации пострадавших и разрушений нет", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250523/bespilotnik-2018575322.html

калужская область

тарусский район

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калужская область, происшествия, тарусский район, владислав шапша