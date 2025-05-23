https://ria.ru/20250523/bespilotniki-2018574871.html

В Липецкой области оценили повреждения после падения БПЛА на дом в Ельце

В Липецкой области оценили повреждения после падения БПЛА на дом в Ельце - РИА Новости, 23.05.2025

В Липецкой области оценили повреждения после падения БПЛА на дом в Ельце

При падении обломков беспилотника на дом в Ельце Липецкой области повреждены 20 квартир, требуется восстановление крыши и окон, сообщил губернатор Игорь... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T06:35:00+03:00

2025-05-23T06:35:00+03:00

2025-05-23T06:41:00+03:00

специальная военная операция на украине

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игорь артамонов

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. При падении обломков беспилотника на дом в Ельце Липецкой области повреждены 20 квартир, требуется восстановление крыши и окон, сообщил губернатор Игорь Артамонов.Ночью Артамонов сообщал, что над Ельцом подавлены беспилотники, обломки упали в промзоне и вызвали возгорание, людей эвакуировали. Позже он добавил, что из-за падения беспилотника и пожара в промзоне пострадали восемь человек, им оказывают медпомощь. Кроме того, по его словам, обломки БПЛА упали на крышу жилого дома, жильцы были оперативно эвакуированы, пострадавших нет, здание не разрушено. На месте работают взрывотехники и экстренные службы."Предварительно установлено, что повреждения получили 20 квартир, одна из них пострадала больше других. Крыша и окна требуют восстановления. Мужчину, проживавшего в наиболее пострадавшей квартире, осколки не задели. С ним все в порядке. Он временно поживет у родственников", - написал он в Telegram-канале.Артамонов уточнил, что власти помогут с восстановлением здания, пострадавшим окажут всю необходимую помощь.По его словам, на месте падения обломков БПЛА на жилой дом работает его первый заместитель Александр Рябченко, он также заехал в больницу к пострадавшим на предприятии."Тяжелых случаев, к счастью, нет. Желаю всем скорейшего выздоровления", - написал губернатор.

https://ria.ru/20250523/pozhar-2018564866.html

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происшествия, липецкая область, елец, игорь артамонов