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В Липецкой области отменили угрозу атаки БПЛА

В Липецкой области отменили угрозу атаки БПЛА - РИА Новости, 23.05.2025

В Липецкой области отменили угрозу атаки БПЛА

Красный уровень угрозы атаки БПЛА отменен на территории Липецкой области, сообщает главное управление МЧС по региону. РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T05:23:00+03:00

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2025-05-23T05:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

липецкая область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Красный уровень угрозы атаки БПЛА отменен на территории Липецкой области, сообщает главное управление МЧС по региону. "Отбой красного уровня "угроза атаки БПЛА" по Липецкой области", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Подчеркивается, что в регионе сохраняется желтый уровень "воздушная опасность". Красный уровень угрозы атаки БПЛА был введен на всей территории Липецкой области в 1.12 мск и продлился около четырех часов.

https://ria.ru/20250523/minoborony-2018571229.html

липецкая область

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липецкая область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)