https://ria.ru/20250523/bespilotniki-2018570334.html

В Тульской области спустя два дня отменили опасность атаки БПЛА

В Тульской области спустя два дня отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 23.05.2025

В Тульской области спустя два дня отменили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА отменена в Тульской области спустя два дня, сообщает глава региона Дмитрий Миляев. РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T04:41:00+03:00

2025-05-23T04:41:00+03:00

2025-05-23T04:41:00+03:00

специальная военная операция на украине

тульская область

дмитрий миляев

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Тульской области спустя два дня, сообщает глава региона Дмитрий Миляев. Опасность атаки БПЛА была объявлена 20 мая в 22.33 мск, ее отменили спустя два дня. "Уважаемые жители! В Тульской области отбой опасности атаки БПЛА", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250523/opasnost-2018569541.html

тульская область

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2025

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тульская область, дмитрий миляев