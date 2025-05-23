https://ria.ru/20250523/bespilotniki-2018566444.html

ПВО сбила еще три беспилотника, летевших на Москву

ПВО сбила еще три беспилотника, летевших на Москву - РИА Новости, 23.05.2025

ПВО сбила еще три беспилотника, летевших на Москву

Сбиты ещё три беспилотника, летевшие на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T02:45:00+03:00

2025-05-23T02:45:00+03:00

2025-05-23T02:45:00+03:00

специальная военная операция на украине

москва

сергей собянин

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Сбиты ещё три беспилотника, летевшие на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."Военные сбили ещё три беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250523/bespilotniki-2018563155.html

москва

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москва, сергей собянин