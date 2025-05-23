https://ria.ru/20250523/bespilotniki-2018566444.html
ПВО сбила еще три беспилотника, летевших на Москву
ПВО сбила еще три беспилотника, летевших на Москву - РИА Новости, 23.05.2025
ПВО сбила еще три беспилотника, летевших на Москву
Сбиты ещё три беспилотника, летевшие на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T02:45:00+03:00
2025-05-23T02:45:00+03:00
2025-05-23T02:45:00+03:00
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Сбиты ещё три беспилотника, летевшие на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."Военные сбили ещё три беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал он в Telegram-канале.
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москва, сергей собянин
Специальная военная операция на Украине, Москва, Сергей Собянин
ПВО сбила еще три беспилотника, летевших на Москву
Собянин: силы ПВО сбили еще три беспилотника, летевших на Москву