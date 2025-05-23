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В Тульской области уничтожили 37 беспилотников - РИА Новости, 23.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:29 23.05.2025 (обновлено: 00:31 23.05.2025)
https://ria.ru/20250523/bespilotniki-2018560844.html
В Тульской области уничтожили 37 беспилотников
В Тульской области уничтожили 37 беспилотников - РИА Новости, 23.05.2025
В Тульской области уничтожили 37 беспилотников
ПВО отражает 15-ю атаку в Тульской области, за двое суток уничтожено 37 беспилотников, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T00:29:00+03:00
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специальная военная операция на украине
тульская область
безопасность
дмитрий миляев
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. ПВО отражает 15-ю атаку в Тульской области, за двое суток уничтожено 37 беспилотников, сообщил губернатор Дмитрий Миляев."В регионе все еще сохраняется опасность БПЛА. Подразделения ПВО Минобороны России отражают пятнадцатую атаку. За последние двое суток уничтожено 37 беспилотников", - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250522/bespilotnik-2018558988.html
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тульская область, безопасность, дмитрий миляев, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Тульская область, Безопасность, Дмитрий Миляев, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Тульской области уничтожили 37 беспилотников

Миляев: ПВО уничтожила в Тульской области 37 БПЛА за двое суток

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа ПВО . Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. ПВО отражает 15-ю атаку в Тульской области, за двое суток уничтожено 37 беспилотников, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
"В регионе все еще сохраняется опасность БПЛА. Подразделения ПВО Минобороны России отражают пятнадцатую атаку. За последние двое суток уничтожено 37 беспилотников", - написал он в Telegram-канале.
Зенитная ракетная система ПВО - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
В Ивановской области уничтожили беспилотник
Вчера, 23:59
 
Специальная военная операция на УкраинеТульская областьБезопасностьДмитрий МиляевМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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