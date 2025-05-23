https://ria.ru/20250523/bespilotniki-2018560844.html

В Тульской области уничтожили 37 беспилотников

В Тульской области уничтожили 37 беспилотников - РИА Новости, 23.05.2025

В Тульской области уничтожили 37 беспилотников

ПВО отражает 15-ю атаку в Тульской области, за двое суток уничтожено 37 беспилотников, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. РИА Новости, 23.05.2025

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специальная военная операция на украине

тульская область

безопасность

дмитрий миляев

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. ПВО отражает 15-ю атаку в Тульской области, за двое суток уничтожено 37 беспилотников, сообщил губернатор Дмитрий Миляев."В регионе все еще сохраняется опасность БПЛА. Подразделения ПВО Минобороны России отражают пятнадцатую атаку. За последние двое суток уничтожено 37 беспилотников", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250522/bespilotnik-2018558988.html

тульская область

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тульская область, безопасность, дмитрий миляев, министерство обороны рф (минобороны рф)