https://ria.ru/20250523/bespilotnik-2018585732.html
При ударе БПЛА в Троицком в ЛНР погиб мужчина
При ударе БПЛА в Троицком в ЛНР погиб мужчина - РИА Новости, 23.05.2025
При ударе БПЛА в Троицком в ЛНР погиб мужчина
Мужчина погиб, еще один ранен в результате удара украинского беспилотника по гражданскому автомобилю в Троицком в ЛНР, сообщает в пятницу правительство региона. РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T09:32:00+03:00
2025-05-23T09:32:00+03:00
2025-05-23T09:36:00+03:00
луганская народная республика
происшествия
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ЛУГАНСК, 23 мая – РИА Новости. Мужчина погиб, еще один ранен в результате удара украинского беспилотника по гражданскому автомобилю в Троицком в ЛНР, сообщает в пятницу правительство региона."Пятидесятилетний мужчина погиб, 23-летний парень получил ранения в результате удара вражеского дрона по гражданскому автомобилю в Троицком", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале кабмина.Уточняется, что молодой человек с минно-взрывной травмой, множественными осколочными ранениями туловища и ног доставлен в больницу.
https://ria.ru/20250523/tsito-2018580777.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, происшествия
Луганская Народная Республика, Происшествия
При ударе БПЛА в Троицком в ЛНР погиб мужчина
При ударе БПЛА в Троицком в ЛНР погиб мужчина, еще один ранен