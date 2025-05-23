https://ria.ru/20250523/bespilotnik-2018585732.html

При ударе БПЛА в Троицком в ЛНР погиб мужчина

При ударе БПЛА в Троицком в ЛНР погиб мужчина - РИА Новости, 23.05.2025

При ударе БПЛА в Троицком в ЛНР погиб мужчина

Мужчина погиб, еще один ранен в результате удара украинского беспилотника по гражданскому автомобилю в Троицком в ЛНР, сообщает в пятницу правительство региона. РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T09:32:00+03:00

2025-05-23T09:32:00+03:00

2025-05-23T09:36:00+03:00

луганская народная республика

происшествия

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ЛУГАНСК, 23 мая – РИА Новости. Мужчина погиб, еще один ранен в результате удара украинского беспилотника по гражданскому автомобилю в Троицком в ЛНР, сообщает в пятницу правительство региона."Пятидесятилетний мужчина погиб, 23-летний парень получил ранения в результате удара вражеского дрона по гражданскому автомобилю в Троицком", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале кабмина.Уточняется, что молодой человек с минно-взрывной травмой, множественными осколочными ранениями туловища и ног доставлен в больницу.

https://ria.ru/20250523/tsito-2018580777.html

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Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

луганская народная республика, происшествия