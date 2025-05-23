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При ударе БПЛА в Троицком в ЛНР погиб мужчина - РИА Новости, 23.05.2025
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09:32 23.05.2025 (обновлено: 09:36 23.05.2025)
https://ria.ru/20250523/bespilotnik-2018585732.html
При ударе БПЛА в Троицком в ЛНР погиб мужчина
При ударе БПЛА в Троицком в ЛНР погиб мужчина - РИА Новости, 23.05.2025
При ударе БПЛА в Троицком в ЛНР погиб мужчина
Мужчина погиб, еще один ранен в результате удара украинского беспилотника по гражданскому автомобилю в Троицком в ЛНР, сообщает в пятницу правительство региона. РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T09:32:00+03:00
2025-05-23T09:36:00+03:00
луганская народная республика
происшествия
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ЛУГАНСК, 23 мая – РИА Новости. Мужчина погиб, еще один ранен в результате удара украинского беспилотника по гражданскому автомобилю в Троицком в ЛНР, сообщает в пятницу правительство региона."Пятидесятилетний мужчина погиб, 23-летний парень получил ранения в результате удара вражеского дрона по гражданскому автомобилю в Троицком", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале кабмина.Уточняется, что молодой человек с минно-взрывной травмой, множественными осколочными ранениями туловища и ног доставлен в больницу.
https://ria.ru/20250523/tsito-2018580777.html
луганская народная республика
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луганская народная республика, происшествия
Луганская Народная Республика, Происшествия
При ударе БПЛА в Троицком в ЛНР погиб мужчина

При ударе БПЛА в Троицком в ЛНР погиб мужчина, еще один ранен

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 23 мая – РИА Новости. Мужчина погиб, еще один ранен в результате удара украинского беспилотника по гражданскому автомобилю в Троицком в ЛНР, сообщает в пятницу правительство региона.
"Пятидесятилетний мужчина погиб, 23-летний парень получил ранения в результате удара вражеского дрона по гражданскому автомобилю в Троицком", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале кабмина.
Уточняется, что молодой человек с минно-взрывной травмой, множественными осколочными ранениями туловища и ног доставлен в больницу.
Николай Волобуев - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
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Луганская Народная РеспубликаПроисшествия
 
 
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