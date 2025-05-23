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Обломки БПЛА упали на окраине Иваново
Обломки БПЛА упали на окраине Иваново - РИА Новости, 23.05.2025
Обломки БПЛА упали на окраине Иваново
Обломки БПЛА упали на окраине города Иваново, в нескольких частных домах выбило стекла, сообщил оперативный штаб региона в Telegram. РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T00:09:00+03:00
2025-05-23T00:09:00+03:00
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Обломки БПЛА упали на окраине города Иваново, в нескольких частных домах выбило стекла, сообщил оперативный штаб региона в Telegram. "На окраине города Иваново зафиксировали падение обломков БПЛА на территории частного сектора. Пострадавших нет. По предварительным данным, из повреждений — выбитые стекла в ряде частных домовладений", — уточнили там.На месте инцидента работают ответственные службы. После обезвреживания обломков администрация города проведет оценку ущерба и устранение последствий.Режим опасности атаки БПЛА в Ивановской области сохраняется.В последние дни украинские боевики усилили атаки беспилотников по территории России. Как сообщило сегодня Минобороны, средства ПВО со вчерашнего вечера ликвидировали 112 БПЛА ВСУ над 13 российскими регионами
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иваново, жилье
Специальная военная операция на Украине, Иваново, Жилье
Обломки БПЛА упали на окраине Иваново
В Иваново из-за падения обломков БПЛА выбило стекла в нескольких частных домах