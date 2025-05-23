https://ria.ru/20250523/berdjansk-2018741916.html

Обвиняемую в убийстве ребенка в Бердянске арестовали

Обвиняемую в убийстве ребенка в Бердянске арестовали - РИА Новости, 23.05.2025

Обвиняемую в убийстве ребенка в Бердянске арестовали

Обвиняемую в убийстве ребенка в Бердянске арестовали на два месяца, рассказала журналистам старший помощник руководителя СУ СК России по Запорожской области... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T17:48:00+03:00

2025-05-23T17:48:00+03:00

2025-05-23T17:48:00+03:00

происшествия

россия

бердянск

запорожская область

следственный комитет россии (ск рф)

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МЕЛИТОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости. Обвиняемую в убийстве ребенка в Бердянске арестовали на два месяца, рассказала журналистам старший помощник руководителя СУ СК России по Запорожской области Кристина Волкова. "Сегодня по ходатайству следователя Следственного комитета России обвиняемой в убийстве 7-летней девочки избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. По уголовному делу продолжаются следственные действия и экспертиза", - заявила она. Мелитопольский межрайонный суд избрал меру пресечения 14-летней жительнице Бердянска, которая по версии следствия, вечером 16 мая встретила 7-летнюю девочку на улице города и предложила ей прогуляться в сторону лесополосы, где убила ребенка молотком. Следователи первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Запорожской области предъявили 14-летней жительнице Бердянска обвинение в убийстве по статье 105 УК РФ, пункт "в" (убийство малолетнего лица).

https://ria.ru/20250523/deti-2018655314.html

https://ria.ru/20241228/arest-1991903255.html

россия

бердянск

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, бердянск, запорожская область, следственный комитет россии (ск рф)