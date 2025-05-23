https://ria.ru/20250523/berdjansk-2018741916.html
Обвиняемую в убийстве ребенка в Бердянске арестовали
Обвиняемую в убийстве ребенка в Бердянске арестовали - РИА Новости, 23.05.2025
Обвиняемую в убийстве ребенка в Бердянске арестовали
Обвиняемую в убийстве ребенка в Бердянске арестовали на два месяца, рассказала журналистам старший помощник руководителя СУ СК России по Запорожской области... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T17:48:00+03:00
2025-05-23T17:48:00+03:00
2025-05-23T17:48:00+03:00
происшествия
россия
бердянск
запорожская область
следственный комитет россии (ск рф)
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МЕЛИТОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости. Обвиняемую в убийстве ребенка в Бердянске арестовали на два месяца, рассказала журналистам старший помощник руководителя СУ СК России по Запорожской области Кристина Волкова. "Сегодня по ходатайству следователя Следственного комитета России обвиняемой в убийстве 7-летней девочки избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. По уголовному делу продолжаются следственные действия и экспертиза", - заявила она. Мелитопольский межрайонный суд избрал меру пресечения 14-летней жительнице Бердянска, которая по версии следствия, вечером 16 мая встретила 7-летнюю девочку на улице города и предложила ей прогуляться в сторону лесополосы, где убила ребенка молотком. Следователи первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Запорожской области предъявили 14-летней жительнице Бердянска обвинение в убийстве по статье 105 УК РФ, пункт "в" (убийство малолетнего лица).
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, бердянск, запорожская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Бердянск, Запорожская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Обвиняемую в убийстве ребенка в Бердянске арестовали
Обвиняемую в убийстве ребенка в Бердянске арестовали на два месяца