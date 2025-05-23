https://ria.ru/20250523/ben-gurion-2018604780.html
Хуситы в Йемене ударили по аэропорту Бен-Гурион в Израиле
Хуситы в Йемене ударили по аэропорту Бен-Гурион в Израиле - РИА Новости, 23.05.2025
Хуситы в Йемене ударили по аэропорту Бен-Гурион в Израиле
Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило о третьей за несколько дней ракетной атаке на аэропорт... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T11:02:00+03:00
2025-05-23T11:02:00+03:00
2025-05-23T11:11:00+03:00
в мире
йемен
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151436/52/1514365258_0:195:4696:2837_1920x0_80_0_0_856d3f875fe866120fb8295d235a5fae.jpg
ДОХА, 23 мая - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило о третьей за несколько дней ракетной атаке на аэропорт "Бен-Гурион" в Израиле."Мы провели качественную военную операцию по нанесению удара по аэропорту Лод ("Бен-Гурион") в оккупированном районе Яффо с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты", - говорится в заявлении военного представителя хуситов Яхьи Сариа в эфире телеканала Al Masirah."Наши операции продолжатся и будут усиливаться, если Бог даст, пока агрессия против сектора Газа не прекратится и блокада не будет снята", - добавил он.Хуситы участили атаки на Израиль в последние две недели после их предупреждения авиакомпаниям о необходимости прекратить полеты в аэропорт "Бен-Гурион" в Израиле из соображений безопасности.
https://ria.ru/20250523/izrail-2018603644.html
https://ria.ru/20250519/izrail-2017958548.html
йемен
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151436/52/1514365258_327:0:4370:3032_1920x0_80_0_0_9f82ea21e28ebee9f67dc7af7f5d39c1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, йемен, израиль
Хуситы в Йемене ударили по аэропорту Бен-Гурион в Израиле
Хуситы в Йемене нанесли ракетный удар по аэропорту Бен-Гурион в Израиле
ДОХА, 23 мая - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило о третьей за несколько дней ракетной атаке на аэропорт "Бен-Гурион" в Израиле.
"Мы провели качественную военную операцию по нанесению удара по аэропорту Лод ("Бен-Гурион") в оккупированном районе Яффо с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты", - говорится в заявлении военного представителя хуситов Яхьи Сариа в эфире телеканала Al Masirah.
"Наши операции продолжатся и будут усиливаться, если Бог даст, пока агрессия против сектора Газа не прекратится и блокада не будет снята", - добавил он.
Хуситы участили атаки на Израиль
в последние две недели после их предупреждения авиакомпаниям о необходимости прекратить полеты в аэропорт "Бен-Гурион" в Израиле из соображений безопасности.