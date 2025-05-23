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Хуситы в Йемене ударили по аэропорту Бен-Гурион в Израиле - РИА Новости, 23.05.2025
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11:02 23.05.2025 (обновлено: 11:11 23.05.2025)
https://ria.ru/20250523/ben-gurion-2018604780.html
Хуситы в Йемене ударили по аэропорту Бен-Гурион в Израиле
Хуситы в Йемене ударили по аэропорту Бен-Гурион в Израиле - РИА Новости, 23.05.2025
Хуситы в Йемене ударили по аэропорту Бен-Гурион в Израиле
Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило о третьей за несколько дней ракетной атаке на аэропорт... РИА Новости, 23.05.2025
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ДОХА, 23 мая - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило о третьей за несколько дней ракетной атаке на аэропорт "Бен-Гурион" в Израиле."Мы провели качественную военную операцию по нанесению удара по аэропорту Лод ("Бен-Гурион") в оккупированном районе Яффо с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты", - говорится в заявлении военного представителя хуситов Яхьи Сариа в эфире телеканала Al Masirah."Наши операции продолжатся и будут усиливаться, если Бог даст, пока агрессия против сектора Газа не прекратится и блокада не будет снята", - добавил он.Хуситы участили атаки на Израиль в последние две недели после их предупреждения авиакомпаниям о необходимости прекратить полеты в аэропорт "Бен-Гурион" в Израиле из соображений безопасности.
https://ria.ru/20250523/izrail-2018603644.html
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в мире, йемен, израиль
В мире, Йемен, Израиль
Хуситы в Йемене ударили по аэропорту Бен-Гурион в Израиле

Хуситы в Йемене нанесли ракетный удар по аэропорту Бен-Гурион в Израиле

© AP Photo / Carolyn KasterТень от самолета, прилетающего в международный аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве, Израиль
Тень от самолета, прилетающего в международный аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве, Израиль - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© AP Photo / Carolyn Kaster
Тень от самолета, прилетающего в международный аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве, Израиль. Архивное фото
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ДОХА, 23 мая - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило о третьей за несколько дней ракетной атаке на аэропорт "Бен-Гурион" в Израиле.
"Мы провели качественную военную операцию по нанесению удара по аэропорту Лод ("Бен-Гурион") в оккупированном районе Яффо с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты", - говорится в заявлении военного представителя хуситов Яхьи Сариа в эфире телеканала Al Masirah.
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"Наши операции продолжатся и будут усиливаться, если Бог даст, пока агрессия против сектора Газа не прекратится и блокада не будет снята", - добавил он.
Хуситы участили атаки на Израиль в последние две недели после их предупреждения авиакомпаниям о необходимости прекратить полеты в аэропорт "Бен-Гурион" в Израиле из соображений безопасности.
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