https://ria.ru/20250523/bas-2018566216.html

"БАС" откроет сеть центров ремонта беспилотников в регионах к 2026 году

"БАС" откроет сеть центров ремонта беспилотников в регионах к 2026 году - РИА Новости, 23.05.2025

"БАС" откроет сеть центров ремонта беспилотников в регионах к 2026 году

Компания "БАС" планирует открыть сеть центров технического обслуживания и ремонта беспилотников в регионах России к 2026 году, первый центр уже появился в... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T02:38:00+03:00

2025-05-23T02:38:00+03:00

2025-05-23T02:38:00+03:00

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МОСКВА, 23 – РИА Новости. Компания "БАС" планирует открыть сеть центров технического обслуживания и ремонта беспилотников в регионах России к 2026 году, первый центр уже появился в Нижнем Новгороде, рассказал РИА Новости генеральный директор ООО "БАС" Алексей Варятченко. "К 2026 году ООО "БАС" открывает сеть центров технического обслуживания и ремонта (ТОиР) беспилотников в регионах. В Нижнем Новгороде первый сервисный центр уже появился на территории НПЦ БАС", — сказал Варятченко. Он добавил, что в ближайшее время центры технического обслуживания и ремонта заработают на площадке столичного индустриального парка "Руднево", в Перми, Новосибирске, Балашове (Саратовская область) и Ростове-на-Дону. Центры будут осуществлять сервисное послепродажное обслуживании и проведение регламентных работ, которые в России ранее официально никто не выполнял. Концепция центров разработана экспертами ООО "БАС" с учетом географии использования беспилотников в стране. Кроме того, центры будут предоставлять технической обслуживание беспилотников на любой компонентной базе независимо от страны производителя. Сроки ремонта беспилотников зависят от выявленной проблемы и составляют от одного дня, пояснил Варятченко. "Низкая стоимость обслуживания обусловлена прямыми закупками комплектующих у производителя. Благодаря оптимально выстроенной логистике, ООО "БАС" гарантирует скорость и качество выполняемых слуг. Концепция ТОиРов подразумевает выезд специалиста либо логистику неисправного дрона на расстояние до 800 километров от места расположения ТОиР", — добавил он.

https://ria.ru/20250225/bespilotniki-2001392727.html

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экономика, технологии, россия, нижний новгород, пермь