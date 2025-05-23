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Бывший барабанщик Devil Wears Prada погиб в авиакатастрофе в Калифорнии
Бывший барабанщик Devil Wears Prada погиб в авиакатастрофе в Калифорнии - РИА Новости, 23.05.2025
Бывший барабанщик Devil Wears Prada погиб в авиакатастрофе в Калифорнии
Бывший барабанщик американской металкор-группы Devil Wears Prada Дэниэл Уильямс погиб в авиакатастрофе в Калифорнии, сообщил музыкальный коллектив. РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T07:33:00+03:00
2025-05-23T07:33:00+03:00
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Бывший барабанщик американской металкор-группы Devil Wears Prada Дэниэл Уильямс погиб в авиакатастрофе в Калифорнии, сообщил музыкальный коллектив. По данным Федерального управления гражданской авиации США (FAA), авария произошла в ночь на четверг недалеко от аэропорта города Сан-Диего. На борту легкомоторного самолёта Cessna 550 находились шесть человек. По последним данным, погибли три из них. Группа Devil Wears Prada опубликовала в социальных сетях фотографию бывшего барабанщика с подписью: "Нет слов. Мы обязаны тебе всем. Любим тебя вечно". Как сообщает телеканал NBC, среди погибших также обнаружен Дэйв Шапиро - сооснователь агентства по поиску музыкальных талантов Sound Talent Group. По словам властей, при падении самолета сгорело несколько домов и автомобилей в округе.
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В мире, Калифорния, Сан-Диего, NBC, Шоубиз
Бывший барабанщик Devil Wears Prada погиб в авиакатастрофе в Калифорнии
Бывший барабанщик Devil Wears Prada Уильямс погиб в авиакатастрофе в Калифорнии