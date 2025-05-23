https://ria.ru/20250523/barabanschik-2018576762.html

Бывший барабанщик Devil Wears Prada погиб в авиакатастрофе в Калифорнии

Бывший барабанщик Devil Wears Prada погиб в авиакатастрофе в Калифорнии - РИА Новости, 23.05.2025

Бывший барабанщик Devil Wears Prada погиб в авиакатастрофе в Калифорнии

Бывший барабанщик американской металкор-группы Devil Wears Prada Дэниэл Уильямс погиб в авиакатастрофе в Калифорнии, сообщил музыкальный коллектив. РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T07:33:00+03:00

2025-05-23T07:33:00+03:00

2025-05-23T10:40:00+03:00

в мире

калифорния

сан-диего

nbc

шоубиз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018600112_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_f5149ff3c927ace10bcaadff7f60706f.jpg

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Бывший барабанщик американской металкор-группы Devil Wears Prada Дэниэл Уильямс погиб в авиакатастрофе в Калифорнии, сообщил музыкальный коллектив. По данным Федерального управления гражданской авиации США (FAA), авария произошла в ночь на четверг недалеко от аэропорта города Сан-Диего. На борту легкомоторного самолёта Cessna 550 находились шесть человек. По последним данным, погибли три из них. Группа Devil Wears Prada опубликовала в социальных сетях фотографию бывшего барабанщика с подписью: "Нет слов. Мы обязаны тебе всем. Любим тебя вечно". Как сообщает телеканал NBC, среди погибших также обнаружен Дэйв Шапиро - сооснователь агентства по поиску музыкальных талантов Sound Talent Group. По словам властей, при падении самолета сгорело несколько домов и автомобилей в округе.

калифорния

сан-диего

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, калифорния, сан-диего, nbc