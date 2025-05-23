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Бывший барабанщик Devil Wears Prada погиб в авиакатастрофе в Калифорнии - РИА Новости, 23.05.2025
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Шоубиз
 
07:33 23.05.2025 (обновлено: 10:40 23.05.2025)
https://ria.ru/20250523/barabanschik-2018576762.html
Бывший барабанщик Devil Wears Prada погиб в авиакатастрофе в Калифорнии
Бывший барабанщик Devil Wears Prada погиб в авиакатастрофе в Калифорнии - РИА Новости, 23.05.2025
Бывший барабанщик Devil Wears Prada погиб в авиакатастрофе в Калифорнии
Бывший барабанщик американской металкор-группы Devil Wears Prada Дэниэл Уильямс погиб в авиакатастрофе в Калифорнии, сообщил музыкальный коллектив. РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T07:33:00+03:00
2025-05-23T10:40:00+03:00
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Бывший барабанщик американской металкор-группы Devil Wears Prada Дэниэл Уильямс погиб в авиакатастрофе в Калифорнии, сообщил музыкальный коллектив. По данным Федерального управления гражданской авиации США (FAA), авария произошла в ночь на четверг недалеко от аэропорта города Сан-Диего. На борту легкомоторного самолёта Cessna 550 находились шесть человек. По последним данным, погибли три из них. Группа Devil Wears Prada опубликовала в социальных сетях фотографию бывшего барабанщика с подписью: "Нет слов. Мы обязаны тебе всем. Любим тебя вечно". Как сообщает телеканал NBC, среди погибших также обнаружен Дэйв Шапиро - сооснователь агентства по поиску музыкальных талантов Sound Talent Group. По словам властей, при падении самолета сгорело несколько домов и автомобилей в округе.
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в мире, калифорния, сан-диего, nbc
В мире, Калифорния, Сан-Диего, NBC, Шоубиз
Бывший барабанщик Devil Wears Prada погиб в авиакатастрофе в Калифорнии

Бывший барабанщик Devil Wears Prada Уильямс погиб в авиакатастрофе в Калифорнии

© Getty Images / Noel VasquezДэниэл Уильямс
Дэниэл Уильямс - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© Getty Images / Noel Vasquez
Дэниэл Уильямс. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Бывший барабанщик американской металкор-группы Devil Wears Prada Дэниэл Уильямс погиб в авиакатастрофе в Калифорнии, сообщил музыкальный коллектив.
По данным Федерального управления гражданской авиации США (FAA), авария произошла в ночь на четверг недалеко от аэропорта города Сан-Диего. На борту легкомоторного самолёта Cessna 550 находились шесть человек. По последним данным, погибли три из них.
Группа Devil Wears Prada опубликовала в социальных сетях фотографию бывшего барабанщика с подписью: "Нет слов. Мы обязаны тебе всем. Любим тебя вечно".
Как сообщает телеканал NBC, среди погибших также обнаружен Дэйв Шапиро - сооснователь агентства по поиску музыкальных талантов Sound Talent Group.
По словам властей, при падении самолета сгорело несколько домов и автомобилей в округе.
 
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