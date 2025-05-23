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От плохого к ужасному. На Западе подвели итоги многолетних трудов - РИА Новости, 23.05.2025
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08:00 23.05.2025 (обновлено: 08:08 23.05.2025)
https://ria.ru/20250523/avtoprom-2018503162.html
От плохого к ужасному. На Западе подвели итоги многолетних трудов
От плохого к ужасному. На Западе подвели итоги многолетних трудов - РИА Новости, 23.05.2025
От плохого к ужасному. На Западе подвели итоги многолетних трудов
Мировые автопроизводители переживают не лучшие времена. Американские пошлины и сильная конкуренция с Китаем привели к серьезным потерям. Один из лидеров рынка,... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T08:00:00+03:00
2025-05-23T08:08:00+03:00
экономика
авто
китай
сша
европа
volkswagen group
mercedes
bmw ag
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости, Надежда Сарапина. Мировые автопроизводители переживают не лучшие времена. Американские пошлины и сильная конкуренция с Китаем привели к серьезным потерям. Один из лидеров рынка, японская Nissan в попытках спасти бизнес отважилась на крайние меры. Чем это обернется и что происходит в отрасли в целом — в материале РИА Новости.РенессансКорпорация готовит беспрецедентное сокращение мощностей и на родине, и за рубежом, пишет Reuters со ссылкой на источники. В частности, возможна остановка сборочных линий в Южной Африке, Индии, Аргентине, Мексике.В самой Японии не закрывали заводы с 2001-го. Теперь такая участь ждет предприятия в Сёнане и Оппаме. Оставшихся трех хватит для внутреннего рынка и сохранения экспорта, считают в Nissan.Недавно назначенный генеральным директором Иван Эспиноса сообщил: к 2027-му из 17 заводов семь закроют. Уволят 20 тысяч человек — 15% персонала корпорации.Комплекс суровых мер Re:Nissan призван "повысить эффективность и сформировать более компактный и устойчивый бизнес, способный быстро адаптироваться к изменениям на рынке", говорится в официальном коммюнике. Это сэкономит 500 миллиардов иен.По плану Эспиноса, выпуск уменьшится до 2,5 миллиона автомобилей в год, но сохранится возможность добавить 500 тысяч при благоприятных условиях на рынке."В первую очередь сокращения коснутся регионов с неблагоприятной конкурентной средой и недостаточно развитым рынком — Африка, Латинская Америка, Индия", — перечисляет независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов. В США и Европе вряд ли что-то изменится — слишком велики бы были финансовые и репутационные потери.Сплошной убытокВ минувшем финансовом году, завершившемся 31 марта, операционная прибыль корпорации рухнула в восемь раз, до 69,8 миллиарда иен (486,2 миллиона долларов). Годом ранее было 426,6 миллиарда (2,9). Причины — обесценивание активов и высокие затраты на реструктуризацию.У Nissan слабая продуктовая линейка и неконкурентоспособные модели, считает генеральный директор производителя ключевых узлов для электромобилей ООО "ЭМ Рус" Илья Рашкин. "На фоне стремительного развития китайских брендов, таких как BYD или Geely, японцы отстают по софту и IT. Технологическим драйвером выступает именно КНР. Авторынок все больше ориентируется на постоянные инновации, а не на долговечность моделей. Nissan просто не успевает подстраиваться под быстро меняющиеся запросы покупателей", — объясняет эксперт. По его оценкам, в этом году корпорация может потерять от двух до четырех процентов рынка.Упор на массовость и недостаток инноваций сделали бренд невидимым в глазах нового поколения потребителей, соглашается основатель таксопарка STAX Стас Еговцев. Автопром сейчас меняется быстрее, чем когда-либо, и урезать масштабы бизнеса в пользу адаптивности — хорошее решение, уверены аналитики.Стремительное падениеТем не менее быстрых улучшений в компании не ждут. В текущем финансовом году рассчитывают на выручку порядка 12,5 триллиона йен (87,1 миллиарда долларов), но жесткая конкуренция, колебания валют в сочетании с инфляционным давлением и американскими пошлинами создают крайне неблагоприятные условия для торговли.Пока переговоры с США по таможенным сборам не дали результатов и прогнозы неутешительные. Потери всего японского автопрома могут достигнуть 2,7 триллиона иен (18,5 миллиарда долларов), пишут СМИ.Сильнее всего пострадает Toyota — минус триллион (6,86 миллиарда долларов). Subaru предсказывают 360 миллиардов (2,47), Honda — 650 (4,46), Nissan — 450 (3,09), Mitsubishi — 40 (0,274). У Mazda только в апреле убыток десять миллиардов иен (68,57 миллиона долларов).Экономическая политика Белого дома создает столько неопределенностей, что в Nissan даже не берутся оценивать чистую и операционную прибыль. В 2024-м корпорация реализовала около 3,3 миллиона автомобилей — минус 42% с 2017-го.Общая картинаУ европейцев дела еще хуже. Непомерные цены на электроэнергию, зеленые нормативы и принудительный переход на электрокары больно бьют по ключевой отрасли континента. Немецкий автопром, некогда превративший страну в экономический локомотив Европы, и вовсе летит в пропасть, отмечает Politico.Европейцы оказались не готовы покупать собственную продукцию, предпочитая более дешевые китайские аналоги. Брюссель попытался исправить ситуацию дополнительными пошлинами — не помогло.Большая немецкая тройка теряет позиции на мировом рынке, уступая КНР. Падают продажи и в Поднебесной. Так, в 2024-м BMW потерял там 13%, Mercedes-Benz — семь, Volkswagen — десять. И хоть пока концерн пообещал не закрывать предприятия, выпуск урежут на 734 тысяч единиц в год и сократят 35 тысяч рабочих мест. А в Брюсселе завод Audi все же закрыли, сообщила France 24. В Mercedes-Benz уволят порядка 15% персонала в КНР, сотрудникам же в Германии урежут выплаты, но гарантируют занятость до 2034-го.Все это весьма обеспокоило Брюссель, и в марте ЕК представила план по спасению отрасли: дополнительные меры поддержки производства электрокаров, стимулирование внутреннего спроса через субсидирование продаж и сниженные ставки лизинга, а также отмену льгот для авто с классическими двигателями. Суровые нормативы выбросов пересматривать не стали.Меньше всего проблем за океаном. Несмотря на прекращение поставок в Китай из-за высоких пошлин, General Motors потеряет всего 0,1% сбыта.Трамп все же ввел преференциальный режим для автопрома Канады и Мексики, снизив пошлины на 40-50%. Кроме того, вышел указ об исключении двойных сборов на сталь и алюминий для автопроизводителей. Это поддержит спрос на продукцию американских компаний.Развитие технологий, отказ от агрессивного продвижения электрокаров и упор на внутренний рынок повышают устойчивость американской автоиндустрии. Японцы же сильно зависят от внешнего рынка и обременены неэффективными бизнес-моделями. Ну а в Европе вовсе не желают считаться с потребностями как производителей, так и потребителей.
https://ria.ru/20250513/nissan-2016657565.html
https://ria.ru/20241119/sanktsii-1984387731.html
китай
сша
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экономика, авто, китай, сша, европа, volkswagen group, mercedes, bmw ag, nissan motor, япония
Экономика, Авто, Китай, США, Европа, Volkswagen Group, Mercedes, BMW AG, Nissan Motor, Япония
От плохого к ужасному. На Западе подвели итоги многолетних трудов

Nissan сократит 40% производственных мощностей

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги стран — участниц G7
Флаги стран — участниц G7 - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги стран — участниц G7
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости, Надежда Сарапина. Мировые автопроизводители переживают не лучшие времена. Американские пошлины и сильная конкуренция с Китаем привели к серьезным потерям. Один из лидеров рынка, японская Nissan в попытках спасти бизнес отважилась на крайние меры. Чем это обернется и что происходит в отрасли в целом — в материале РИА Новости.

Ренессанс

Корпорация готовит беспрецедентное сокращение мощностей и на родине, и за рубежом, пишет Reuters со ссылкой на источники. В частности, возможна остановка сборочных линий в Южной Африке, Индии, Аргентине, Мексике.
В самой Японии не закрывали заводы с 2001-го. Теперь такая участь ждет предприятия в Сёнане и Оппаме. Оставшихся трех хватит для внутреннего рынка и сохранения экспорта, считают в Nissan.
© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкОткрылся Московский международный автосалон
Открылся Московский международный автосалон - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Открылся Московский международный автосалон
Недавно назначенный генеральным директором Иван Эспиноса сообщил: к 2027-му из 17 заводов семь закроют. Уволят 20 тысяч человек — 15% персонала корпорации.
Комплекс суровых мер Re:Nissan призван "повысить эффективность и сформировать более компактный и устойчивый бизнес, способный быстро адаптироваться к изменениям на рынке", говорится в официальном коммюнике. Это сэкономит 500 миллиардов иен.
По плану Эспиноса, выпуск уменьшится до 2,5 миллиона автомобилей в год, но сохранится возможность добавить 500 тысяч при благоприятных условиях на рынке.
"В первую очередь сокращения коснутся регионов с неблагоприятной конкурентной средой и недостаточно развитым рынком — Африка, Латинская Америка, Индия", — перечисляет независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов. В США и Европе вряд ли что-то изменится — слишком велики бы были финансовые и репутационные потери.
Nissan - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
Nissan хочет сократить число заводов в мире до десяти
13 мая, 12:41

Сплошной убыток

В минувшем финансовом году, завершившемся 31 марта, операционная прибыль корпорации рухнула в восемь раз, до 69,8 миллиарда иен (486,2 миллиона долларов). Годом ранее было 426,6 миллиарда (2,9). Причины — обесценивание активов и высокие затраты на реструктуризацию.
У Nissan слабая продуктовая линейка и неконкурентоспособные модели, считает генеральный директор производителя ключевых узлов для электромобилей ООО "ЭМ Рус" Илья Рашкин. "На фоне стремительного развития китайских брендов, таких как BYD или Geely, японцы отстают по софту и IT. Технологическим драйвером выступает именно КНР. Авторынок все больше ориентируется на постоянные инновации, а не на долговечность моделей. Nissan просто не успевает подстраиваться под быстро меняющиеся запросы покупателей", — объясняет эксперт. По его оценкам, в этом году корпорация может потерять от двух до четырех процентов рынка.
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПосетители в автосалоне
Посетители в автосалоне - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Посетители в автосалоне
Упор на массовость и недостаток инноваций сделали бренд невидимым в глазах нового поколения потребителей, соглашается основатель таксопарка STAX Стас Еговцев. Автопром сейчас меняется быстрее, чем когда-либо, и урезать масштабы бизнеса в пользу адаптивности — хорошее решение, уверены аналитики.

Стремительное падение

Тем не менее быстрых улучшений в компании не ждут. В текущем финансовом году рассчитывают на выручку порядка 12,5 триллиона йен (87,1 миллиарда долларов), но жесткая конкуренция, колебания валют в сочетании с инфляционным давлением и американскими пошлинами создают крайне неблагоприятные условия для торговли.
Пока переговоры с США по таможенным сборам не дали результатов и прогнозы неутешительные. Потери всего японского автопрома могут достигнуть 2,7 триллиона иен (18,5 миллиарда долларов), пишут СМИ.
Сильнее всего пострадает Toyota — минус триллион (6,86 миллиарда долларов). Subaru предсказывают 360 миллиардов (2,47), Honda — 650 (4,46), Nissan — 450 (3,09), Mitsubishi — 40 (0,274). У Mazda только в апреле убыток десять миллиардов иен (68,57 миллиона долларов).
Канцлер Германии Олаф Шольц в Варшаве - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
Счет на десятки тысяч. Европа готовится к новой атаке
19 ноября 2024, 08:00
Экономическая политика Белого дома создает столько неопределенностей, что в Nissan даже не берутся оценивать чистую и операционную прибыль. В 2024-м корпорация реализовала около 3,3 миллиона автомобилей — минус 42% с 2017-го.

Общая картина

У европейцев дела еще хуже. Непомерные цены на электроэнергию, зеленые нормативы и принудительный переход на электрокары больно бьют по ключевой отрасли континента. Немецкий автопром, некогда превративший страну в экономический локомотив Европы, и вовсе летит в пропасть, отмечает Politico.
Европейцы оказались не готовы покупать собственную продукцию, предпочитая более дешевые китайские аналоги. Брюссель попытался исправить ситуацию дополнительными пошлинами — не помогло.
Большая немецкая тройка теряет позиции на мировом рынке, уступая КНР. Падают продажи и в Поднебесной. Так, в 2024-м BMW потерял там 13%, Mercedes-Benz — семь, Volkswagen — десять. И хоть пока концерн пообещал не закрывать предприятия, выпуск урежут на 734 тысяч единиц в год и сократят 35 тысяч рабочих мест. А в Брюсселе завод Audi все же закрыли, сообщила France 24. В Mercedes-Benz уволят порядка 15% персонала в КНР, сотрудникам же в Германии урежут выплаты, но гарантируют занятость до 2034-го.
Все это весьма обеспокоило Брюссель, и в марте ЕК представила план по спасению отрасли: дополнительные меры поддержки производства электрокаров, стимулирование внутреннего спроса через субсидирование продаж и сниженные ставки лизинга, а также отмену льгот для авто с классическими двигателями. Суровые нормативы выбросов пересматривать не стали.
© РИА Новости / Наргиз АсадоваЗавод "Дженерал Моторс" в Уилмингтоне, штат Делавэр, США
Завод Дженерал Моторс в Уилмингтоне (штат Делавер) - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / Наргиз Асадова
Завод "Дженерал Моторс" в Уилмингтоне, штат Делавэр, США
Меньше всего проблем за океаном. Несмотря на прекращение поставок в Китай из-за высоких пошлин, General Motors потеряет всего 0,1% сбыта.
Трамп все же ввел преференциальный режим для автопрома Канады и Мексики, снизив пошлины на 40-50%. Кроме того, вышел указ об исключении двойных сборов на сталь и алюминий для автопроизводителей. Это поддержит спрос на продукцию американских компаний.
Развитие технологий, отказ от агрессивного продвижения электрокаров и упор на внутренний рынок повышают устойчивость американской автоиндустрии. Японцы же сильно зависят от внешнего рынка и обременены неэффективными бизнес-моделями. Ну а в Европе вовсе не желают считаться с потребностями как производителей, так и потребителей.
 
ЭкономикаАвтоКитайСШАЕвропаVolkswagen GroupMercedesBMW AGNissan MotorЯпония
 
 
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