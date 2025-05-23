https://ria.ru/20250523/armenija-2018769243.html

Экс-глава МО Армении высказался о закупке западного вооружения

Экс-глава МО Армении высказался о закупке западного вооружения - РИА Новости, 23.05.2025

Экс-глава МО Армении высказался о закупке западного вооружения

Около 90% вооружения, которое Армения приобрела у западных стран, не подлежит применению, в том числе по техническим причинам, заявил в пятницу на... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T19:45:00+03:00

2025-05-23T19:45:00+03:00

2025-05-23T19:45:00+03:00

армения

франция

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себастьян лекорню

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Около 90% вооружения, которое Армения приобрела у западных стран, не подлежит применению, в том числе по техническим причинам, заявил в пятницу на пресс-конференции экс-министр обороны республики Аршак Карапетян. "По моей информации, все что они (власти Армении - ред.) купили, не хочу называть страны, чтобы не обидеть их, но около 90% не подлежит применению по разным причинам. Некоторые не подлежат применению по техническим причинам. Купили артиллерийские пушки, а снарядов к ним нет, потому что там стандарты другие", - заявил Карапетян, отвечая на вопрос о военно-техническом сотрудничестве Армении со странами Запада. По его словам, использование западных снарядов будет обходиться намного дороже, чем их российских аналогов, а экономика Армении не готова к этим тратам. Армения развивает активное сотрудничество в оборонной сфере с Францией. Ереван начал получать военную помощь от Парижа в 2023 году. В феврале прошлого года министр обороны Армении Сурен Папикян и его французский коллега Себастьян Лекорню на встрече в Ереване наметили новые направления оборонного сотрудничества. Особое внимание они уделили вопросам военного образования, боевой подготовки, различных учений, консультационной и экспертной поддержки. В июне прошлого года Лекорню сообщил, что Армения подписала с Францией контракт на закупку французских самоходных артиллерийских установок CAESAR. В свою очередь минобороны Армении сообщило о подписании соглашения о сотрудничестве с франко-германским оборонным концерном KNDS. Детали контракта не разглашались. В декабре военные ведомства двух стран подписали программу армяно-французского оборонного сотрудничества на 2025 год.

https://ria.ru/20250325/oruzhie-2007269786.html

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франция

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армения, франция, ереван, себастьян лекорню, в мире