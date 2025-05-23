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В Челябинской области арестовали женщину, заказавшую убийство дочери - РИА Новости, 23.05.2025
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20:28 23.05.2025 (обновлено: 20:57 23.05.2025)
https://ria.ru/20250523/arest-2018773418.html
В Челябинской области арестовали женщину, заказавшую убийство дочери
В Челябинской области арестовали женщину, заказавшую убийство дочери - РИА Новости, 23.05.2025
В Челябинской области арестовали женщину, заказавшую убийство дочери
Жительницу Челябинской области, которая пыталась подкупить знакомого для совершения убийства 12-летней дочери, арестовали на два месяца, сообщило региональное... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T20:28:00+03:00
2025-05-23T20:57:00+03:00
происшествия
челябинская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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ЧЕЛЯБИНСК, 23 мая — РИА Новости. Жительницу Челябинской области, которая пыталась подкупить знакомого для совершения убийства 12-летней дочери, арестовали на два месяца, сообщило региональное СУ СК в Telegram-канале. &quot;В отношении обвиняемой в подстрекательстве к совершению убийства дочери избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 21 июля 2025 года&quot;, — говорится в заявлении.Шестнадцатого апреля во дворе дома № 8 по переулку Северному в поселке Измайловский Кизильского района женщина уговаривала знакомого убить ее дочь. Она также пыталась его подкупить. Обвиняемая пошла на такой шаг из-за конфликта с ребенком.Предполагалось, что мужчина утопит девочку в речке. Однако после разговора он обратился в полицию. Против женщины возбуждено уголовное дело.
https://ria.ru/20250523/berdjansk-2018741916.html
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челябинская область
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Арест женщины, которая заказала убийство своей дочери
Арест женщины, которая заказала убийство своей дочери
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происшествия, челябинская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Челябинская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Челябинской области арестовали женщину, заказавшую убийство дочери

На Урале арестовали женщину, пытавшуюся подкупить знакомого для убийства дочери

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ЧЕЛЯБИНСК, 23 мая — РИА Новости. Жительницу Челябинской области, которая пыталась подкупить знакомого для совершения убийства 12-летней дочери, арестовали на два месяца, сообщило региональное СУ СК в Telegram-канале.
«

"В отношении обвиняемой в подстрекательстве к совершению убийства дочери избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 21 июля 2025 года", — говорится в заявлении.

Полицейский - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
Обвиняемую в убийстве ребенка в Бердянске арестовали
Вчера, 17:48
Шестнадцатого апреля во дворе дома № 8 по переулку Северному в поселке Измайловский Кизильского района женщина уговаривала знакомого убить ее дочь. Она также пыталась его подкупить. Обвиняемая пошла на такой шаг из-за конфликта с ребенком.
Предполагалось, что мужчина утопит девочку в речке. Однако после разговора он обратился в полицию.
Против женщины возбуждено уголовное дело.
Полицейский автомобиль и сотрудник полиции. - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
В Краснодарском крае предотвратили заказное убийство
Вчера, 09:50
 
ПроисшествияЧелябинская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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