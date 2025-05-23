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В Челябинской области арестовали женщину, заказавшую убийство дочери

В Челябинской области арестовали женщину, заказавшую убийство дочери - РИА Новости, 23.05.2025

В Челябинской области арестовали женщину, заказавшую убийство дочери

Жительницу Челябинской области, которая пыталась подкупить знакомого для совершения убийства 12-летней дочери, арестовали на два месяца, сообщило региональное... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T20:28:00+03:00

2025-05-23T20:28:00+03:00

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происшествия

челябинская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ЧЕЛЯБИНСК, 23 мая — РИА Новости. Жительницу Челябинской области, которая пыталась подкупить знакомого для совершения убийства 12-летней дочери, арестовали на два месяца, сообщило региональное СУ СК в Telegram-канале. "В отношении обвиняемой в подстрекательстве к совершению убийства дочери избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 21 июля 2025 года", — говорится в заявлении.Шестнадцатого апреля во дворе дома № 8 по переулку Северному в поселке Измайловский Кизильского района женщина уговаривала знакомого убить ее дочь. Она также пыталась его подкупить. Обвиняемая пошла на такой шаг из-за конфликта с ребенком.Предполагалось, что мужчина утопит девочку в речке. Однако после разговора он обратился в полицию. Против женщины возбуждено уголовное дело.

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челябинская область

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Арест женщины, которая заказала убийство своей дочери Арест женщины, которая заказала убийство своей дочери 2025-05-23T20:28 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, челябинская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)