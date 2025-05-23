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В Челябинской области арестовали женщину, заказавшую убийство дочери
В Челябинской области арестовали женщину, заказавшую убийство дочери - РИА Новости, 23.05.2025
В Челябинской области арестовали женщину, заказавшую убийство дочери
Жительницу Челябинской области, которая пыталась подкупить знакомого для совершения убийства 12-летней дочери, арестовали на два месяца, сообщило региональное... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T20:28:00+03:00
2025-05-23T20:28:00+03:00
2025-05-23T20:57:00+03:00
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 23 мая — РИА Новости. Жительницу Челябинской области, которая пыталась подкупить знакомого для совершения убийства 12-летней дочери, арестовали на два месяца, сообщило региональное СУ СК в Telegram-канале. "В отношении обвиняемой в подстрекательстве к совершению убийства дочери избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 21 июля 2025 года", — говорится в заявлении.Шестнадцатого апреля во дворе дома № 8 по переулку Северному в поселке Измайловский Кизильского района женщина уговаривала знакомого убить ее дочь. Она также пыталась его подкупить. Обвиняемая пошла на такой шаг из-за конфликта с ребенком.Предполагалось, что мужчина утопит девочку в речке. Однако после разговора он обратился в полицию. Против женщины возбуждено уголовное дело.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Арест женщины, которая заказала убийство своей дочери
Арест женщины, которая заказала убийство своей дочери
2025-05-23T20:28
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PT0M19S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, челябинская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Челябинская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Челябинской области арестовали женщину, заказавшую убийство дочери
На Урале арестовали женщину, пытавшуюся подкупить знакомого для убийства дочери