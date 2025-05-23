https://ria.ru/20250523/arest-2018572531.html

Экс-главе пермской колонии продлили арест

Экс-главе пермской колонии продлили арест - РИА Новости, 23.05.2025

Экс-главе пермской колонии продлили арест

Суд продлил срок содержания под стражей до 19 июня экс-начальнику пермской колонии №37 Илье Асламову по делу, связанному со взяткой, сказано в материалах дела,... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T05:31:00+03:00

2025-05-23T05:31:00+03:00

2025-05-23T05:31:00+03:00

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пермский краевой суд

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ПЕРМЬ, 23 мая - РИА Новости. Суд продлил срок содержания под стражей до 19 июня экс-начальнику пермской колонии №37 Илье Асламову по делу, связанному со взяткой, сказано в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. По данным краевого СУСК, в апреле 2023 года Асламов на посту начальника пермской колонии №37 через посредника получил не менее 150 тысяч рублей за совершение в пользу одного из осужденных определенных действий. В материалах также фигурировал бизнесмен Олег Попов. Обоих мужчин задержали весной 2024 года. Через год дело Асламова и Попова поступило в Чусовской городской суд, к защите были привлечены шесть адвокатов. В картотеке судебного органа указано, что первому участнику вменялся пункт "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки), второму - пункт "б" части 3 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). В апреле материалы были возвращены прокурору (или следствию), так как обвинительное заключение было составлено с нарушением требований. Согласно официальным судебным документам, которые имеются в распоряжении РИА Новости, в начале месяца фигурантам была продлена мера пресечения в виде заключения под стражу до 19 июня "в соответствии со статьей 255 УПК РФ". При этом в постановлении у Асламова фигурирует пункт "б" части 3 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве), как и у Попова. Но в описательной части документа от органа предварительного расследования все же говорится об особо тяжком преступлении: "получении должностным лицом через посредника взятки в виде денег за совершение действий в пользу представляемого взяткодателем лица". Через несколько дней решение было обжаловано. Адвокат Асламова подчеркивал, что не видит необходимости в изоляции подзащитного от общества, так как экс-глава колонии не давил на свидетелей, не пытался скрыться или препятствовать правосудию. Позднее Пермский краевой суд оставил распоряжение об аресте до конца второй декады июня в силе. В мае подсудимый подал еще одну жалобу на решение Чусовского горсуда, которую рассмотрит вышестоящий суд. Ее суть пока не раскрывается. При этом во время судебных заседаний в судах первой и второй инстанций, где рассматривался вопрос о продлении ареста, не было представлено медицинских заключений о наличии у Асламова и Попова заболеваний, препятствующих их содержанию в условиях следственного изолятора. Исправительная колония строгого режима №37 располагается в поселке Скальный в Чусовском округе Пермского края. В учреждении отбывают наказание бывшие сотрудники правоохранительных органов. Оно рассчитано на 600 заключенных. Илья Асламов возглавлял ИК-37 с 2021 года.

https://ria.ru/20250521/sud-2018329535.html

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происшествия, россия, пермский край, олег попов, пермский краевой суд