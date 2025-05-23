https://ria.ru/20250523/apple-2018743391.html

Суд рассмотрит еще два протокола в отношении Apple о пропаганде ЛГБТ*

Суд рассмотрит еще два протокола в отношении Apple о пропаганде ЛГБТ* - РИА Новости, 23.05.2025

Суд рассмотрит еще два протокола в отношении Apple о пропаганде ЛГБТ*

Таганский суд Москвы зарегистрировал в отношении американской компании Apple еще три протокола за отказ удалить запрещенный контент, компании грозит штраф в... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T17:53:00+03:00

2025-05-23T17:53:00+03:00

2025-05-23T18:19:00+03:00

apple

москва

россия

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Таганский суд Москвы зарегистрировал в отношении американской компании Apple еще три протокола за отказ удалить запрещенный контент, компании грозит штраф в совокупности до 12 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде."В отношении Apple Distribution International LTD зарегистрированы три протокола за совершение административных правонарушений по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ (отказ удалить запрещенный контент)", - сообщили в суде.Санкция статьи предусматривает штраф до четырех миллионов рублей по каждому протоколу, в совокупности компании грозит штраф до 12 миллионов рублей.Рассмотрение протоколов за пропаганду ЛГБТ* назначены на 10 июня, компании грозят штрафы по четыре миллиона за каждый из них. Заседания по ним назначены на 17 июня, уточнили в суде.Кроме того, 10 июня этот же суд рассмотрит еще два протокола за пропаганду ЛГБТ*(часть 3 статьи 6.21 КоАП РФ).В минувший понедельник Таганский суд Москвы уже оштрафовал Apple за пропаганду ЛГБТ* в общей сумме на 7,5 миллиона рублей (за три протокола).Судебные заседания проходили в закрытом режиме, журналистов пустили лишь на оглашение решений.На закрытии настаивал юрист, поскольку в заседании разглашались конфиденциальные данные, касающиеся работы сервисов, "очень чувствительной" переписки внутри компании Apple и официальных документов.* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России

https://ria.ru/20250519/apple-2017917253.html

https://ria.ru/20250523/poshliny-2018670439.html

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

apple, москва, россия, технологии