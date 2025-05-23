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Суд рассмотрит еще два протокола в отношении Apple о пропаганде ЛГБТ* - РИА Новости, 23.05.2025
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17:53 23.05.2025 (обновлено: 18:19 23.05.2025)
https://ria.ru/20250523/apple-2018743391.html
Суд рассмотрит еще два протокола в отношении Apple о пропаганде ЛГБТ*
Суд рассмотрит еще два протокола в отношении Apple о пропаганде ЛГБТ* - РИА Новости, 23.05.2025
Суд рассмотрит еще два протокола в отношении Apple о пропаганде ЛГБТ*
Таганский суд Москвы зарегистрировал в отношении американской компании Apple еще три протокола за отказ удалить запрещенный контент, компании грозит штраф в... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T17:53:00+03:00
2025-05-23T18:19:00+03:00
apple
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технологии
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Таганский суд Москвы зарегистрировал в отношении американской компании Apple еще три протокола за отказ удалить запрещенный контент, компании грозит штраф в совокупности до 12 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде."В отношении Apple Distribution International LTD зарегистрированы три протокола за совершение административных правонарушений по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ (отказ удалить запрещенный контент)", - сообщили в суде.Санкция статьи предусматривает штраф до четырех миллионов рублей по каждому протоколу, в совокупности компании грозит штраф до 12 миллионов рублей.Рассмотрение протоколов за пропаганду ЛГБТ* назначены на 10 июня, компании грозят штрафы по четыре миллиона за каждый из них. Заседания по ним назначены на 17 июня, уточнили в суде.Кроме того, 10 июня этот же суд рассмотрит еще два протокола за пропаганду ЛГБТ*(часть 3 статьи 6.21 КоАП РФ).В минувший понедельник Таганский суд Москвы уже оштрафовал Apple за пропаганду ЛГБТ* в общей сумме на 7,5 миллиона рублей (за три протокола).Судебные заседания проходили в закрытом режиме, журналистов пустили лишь на оглашение решений.На закрытии настаивал юрист, поскольку в заседании разглашались конфиденциальные данные, касающиеся работы сервисов, "очень чувствительной" переписки внутри компании Apple и официальных документов.* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России
https://ria.ru/20250519/apple-2017917253.html
https://ria.ru/20250523/poshliny-2018670439.html
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apple, москва, россия, технологии
Apple, Москва, Россия, Технологии
Суд рассмотрит еще два протокола в отношении Apple о пропаганде ЛГБТ*

Суд в Москве рассмотрит еще два протокола в отношении Apple за пропаганду ЛГБТ

© Flickr / confidentjohnЛоготип Apple
Логотип Apple - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© Flickr / confidentjohn
Логотип Apple. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Таганский суд Москвы зарегистрировал в отношении американской компании Apple еще три протокола за отказ удалить запрещенный контент, компании грозит штраф в совокупности до 12 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде.
«
"В отношении Apple Distribution International LTD зарегистрированы три протокола за совершение административных правонарушений по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ (отказ удалить запрещенный контент)", - сообщили в суде.
Логотип компании Apple в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
Apple оштрафовали на три миллиона рублей за запрещённый контент
19 мая, 18:27
Санкция статьи предусматривает штраф до четырех миллионов рублей по каждому протоколу, в совокупности компании грозит штраф до 12 миллионов рублей.
Рассмотрение протоколов за пропаганду ЛГБТ* назначены на 10 июня, компании грозят штрафы по четыре миллиона за каждый из них. Заседания по ним назначены на 17 июня, уточнили в суде.
Кроме того, 10 июня этот же суд рассмотрит еще два протокола за пропаганду ЛГБТ*(часть 3 статьи 6.21 КоАП РФ).
В минувший понедельник Таганский суд Москвы уже оштрафовал Apple за пропаганду ЛГБТ* в общей сумме на 7,5 миллиона рублей (за три протокола).
Судебные заседания проходили в закрытом режиме, журналистов пустили лишь на оглашение решений.
На закрытии настаивал юрист, поскольку в заседании разглашались конфиденциальные данные, касающиеся работы сервисов, "очень чувствительной" переписки внутри компании Apple и официальных документов.
* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России
Логотип компании Apple над входом в здание в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
Трамп пригрозил Apple пошлинами на iPhone
Вчера, 14:29
 
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