https://ria.ru/20250523/apple-2018743391.html
Суд рассмотрит еще два протокола в отношении Apple о пропаганде ЛГБТ*
Суд рассмотрит еще два протокола в отношении Apple о пропаганде ЛГБТ* - РИА Новости, 23.05.2025
Суд рассмотрит еще два протокола в отношении Apple о пропаганде ЛГБТ*
Таганский суд Москвы зарегистрировал в отношении американской компании Apple еще три протокола за отказ удалить запрещенный контент, компании грозит штраф в... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T17:53:00+03:00
2025-05-23T17:53:00+03:00
2025-05-23T18:19:00+03:00
apple
москва
россия
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/41639/68/416396880_0:60:640:420_1920x0_80_0_0_1ca7a88c76db6e395f55d28f50147c71.jpg
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Таганский суд Москвы зарегистрировал в отношении американской компании Apple еще три протокола за отказ удалить запрещенный контент, компании грозит штраф в совокупности до 12 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде."В отношении Apple Distribution International LTD зарегистрированы три протокола за совершение административных правонарушений по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ (отказ удалить запрещенный контент)", - сообщили в суде.Санкция статьи предусматривает штраф до четырех миллионов рублей по каждому протоколу, в совокупности компании грозит штраф до 12 миллионов рублей.Рассмотрение протоколов за пропаганду ЛГБТ* назначены на 10 июня, компании грозят штрафы по четыре миллиона за каждый из них. Заседания по ним назначены на 17 июня, уточнили в суде.Кроме того, 10 июня этот же суд рассмотрит еще два протокола за пропаганду ЛГБТ*(часть 3 статьи 6.21 КоАП РФ).В минувший понедельник Таганский суд Москвы уже оштрафовал Apple за пропаганду ЛГБТ* в общей сумме на 7,5 миллиона рублей (за три протокола).Судебные заседания проходили в закрытом режиме, журналистов пустили лишь на оглашение решений.На закрытии настаивал юрист, поскольку в заседании разглашались конфиденциальные данные, касающиеся работы сервисов, "очень чувствительной" переписки внутри компании Apple и официальных документов.* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России
https://ria.ru/20250519/apple-2017917253.html
https://ria.ru/20250523/poshliny-2018670439.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/41639/68/416396880_0:0:640:480_1920x0_80_0_0_3424946a736e2afa6e40a5f625854eb6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
apple, москва, россия, технологии
Apple, Москва, Россия, Технологии
Суд рассмотрит еще два протокола в отношении Apple о пропаганде ЛГБТ*
Суд в Москве рассмотрит еще два протокола в отношении Apple за пропаганду ЛГБТ
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Таганский суд Москвы зарегистрировал в отношении американской компании Apple еще три протокола за отказ удалить запрещенный контент, компании грозит штраф в совокупности до 12 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде.
«
"В отношении Apple Distribution International LTD зарегистрированы три протокола за совершение административных правонарушений по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ
(отказ удалить запрещенный контент)", - сообщили в суде.
Санкция статьи предусматривает штраф до четырех миллионов рублей по каждому протоколу, в совокупности компании грозит штраф до 12 миллионов рублей.
Рассмотрение протоколов за пропаганду ЛГБТ* назначены на 10 июня, компании грозят штрафы по четыре миллиона за каждый из них. Заседания по ним назначены на 17 июня, уточнили в суде.
Кроме того, 10 июня этот же суд рассмотрит еще два протокола за пропаганду ЛГБТ*(часть 3 статьи 6.21 КоАП РФ).
В минувший понедельник Таганский суд Москвы
уже оштрафовал Apple
за пропаганду ЛГБТ* в общей сумме на 7,5 миллиона рублей (за три протокола).
Судебные заседания проходили в закрытом режиме, журналистов пустили лишь на оглашение решений.
На закрытии настаивал юрист, поскольку в заседании разглашались конфиденциальные данные, касающиеся работы сервисов, "очень чувствительной" переписки внутри компании Apple и официальных документов.
* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России