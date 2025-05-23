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Ученые раскрыли важность экскрементов пингвинов - РИА Новости, 23.05.2025
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Наука
 
04:58 23.05.2025 (обновлено: 06:50 23.05.2025)
https://ria.ru/20250523/antarktida-2018570641.html
Ученые раскрыли важность экскрементов пингвинов
Ученые раскрыли важность экскрементов пингвинов - РИА Новости, 23.05.2025
Ученые раскрыли важность экскрементов пингвинов
Продукты жизнедеятельности пингвинов создают в Антарктиде облака, которые оказывают влияние на климат в регионе, сообщает газета Washington Post со ссылкой на... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T04:58:00+03:00
2025-05-23T06:50:00+03:00
наука
антарктида
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Продукты жизнедеятельности пингвинов создают в Антарктиде облака, которые оказывают влияние на климат в регионе, сообщает газета Washington Post со ссылкой на исследование. Когда миллионы пингвинов питаются и размножаются в Антарктиде, они оставляют после себя большое количество гуано. Поскольку они питаются в основном рыбой и крилем, их экскременты содержат большое количество азотных отходов, которые распадаются на аммиак. Ученые обнаружили, что выделяемый из экскрементов аммиак соединяется с сернистыми соединениями из океана и в течение нескольких часов приводит к образованию облаков. Влияние облаков на климат неясно. Облака поглощают излучение, как солнечное, так и исходящее от планеты. "Мы можем предположить, что облака будут оказывать охлаждающее действие, потому что в целом это наиболее заметный эффект облаков в атмосфере", - заявил изданию Мэтью Бойер, ведущий автор исследования, опубликованного в журнале Communications Earth &amp; Environment. Более крупные виды пингвинов или большие колонии способны создавать еще более мощные облака. Как пояснил Бойер, такие облака обычно содержат больше капель, но меньшего размера, и лучше отражают солнечный свет. При этом они почти не дают осадков. Пока неясно, как будут меняться объемы гуано в будущем на фоне колебаний численности популяций. Согласно данным Международного союза охраны природы (МСОП), около дюжины популяций пингвинов сокращаются. Пингвины Адели, которые стали предметом исследования, относятся к немногим видам, чья численность растет.
https://ria.ru/20250208/mikroplatik-1998097822.html
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антарктида
Наука, Антарктида
Ученые раскрыли важность экскрементов пингвинов

WP: ученые предположили, что экскременты пингвинов влияют на климат Антарктиды

© РИА Новости / В. Чистяков | Перейти в медиабанкКолония императорпских пингвинов в Антарктиде
Колония императорпских пингвинов в Антарктиде - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости / В. Чистяков
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Колония императорпских пингвинов в Антарктиде. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Продукты жизнедеятельности пингвинов создают в Антарктиде облака, которые оказывают влияние на климат в регионе, сообщает газета Washington Post со ссылкой на исследование.
Когда миллионы пингвинов питаются и размножаются в Антарктиде, они оставляют после себя большое количество гуано. Поскольку они питаются в основном рыбой и крилем, их экскременты содержат большое количество азотных отходов, которые распадаются на аммиак. Ученые обнаружили, что выделяемый из экскрементов аммиак соединяется с сернистыми соединениями из океана и в течение нескольких часов приводит к образованию облаков.
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Влияние облаков на климат неясно. Облака поглощают излучение, как солнечное, так и исходящее от планеты.
"Мы можем предположить, что облака будут оказывать охлаждающее действие, потому что в целом это наиболее заметный эффект облаков в атмосфере", - заявил изданию Мэтью Бойер, ведущий автор исследования, опубликованного в журнале Communications Earth & Environment.
Более крупные виды пингвинов или большие колонии способны создавать еще более мощные облака. Как пояснил Бойер, такие облака обычно содержат больше капель, но меньшего размера, и лучше отражают солнечный свет. При этом они почти не дают осадков.
Пока неясно, как будут меняться объемы гуано в будущем на фоне колебаний численности популяций. Согласно данным Международного союза охраны природы (МСОП), около дюжины популяций пингвинов сокращаются. Пингвины Адели, которые стали предметом исследования, относятся к немногим видам, чья численность растет.
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