https://ria.ru/20250523/anokhin-2018768789.html
Анохин открыл институт современных лазертаг-технологий в Смоленской области
Анохин открыл институт современных лазертаг-технологий в Смоленской области - РИА Новости, 23.05.2025
Анохин открыл институт современных лазертаг-технологий в Смоленской области
Смоленское предприятие "Лазертаг" создало институт современных лазертаг-технологий, сообщил губернатор региона Василий Анохин. РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T19:41:00+03:00
2025-05-23T19:41:00+03:00
2025-05-23T19:41:00+03:00
смоленская область
василий анохин
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Смоленское предприятие "Лазертаг" создало институт современных лазертаг-технологий, сообщил губернатор региона Василий Анохин. Глава региона принял участие в открытии института. "Новое подразделение компании будет заниматься разработкой и производством игр, устройств и оборудования для них, проектами в сфере виртуальной и дополненной реальности. <…> Мероприятие также посетил руководитель зарубежной фирмы XStrike Мухаммад Али, специализирующейся на парках развлечений и заинтересованный в сотрудничестве с нашими передовиками", – написал в своем телеграм-канале Анохин. В институте работает свыше 100 программистов и инженеров. В новом подразделении предприятия будут проходить практику смоленские студенты. Молодых людей обучат созданию компьютерных интерактивных вселенных и робототехнике. Как рассказал глава региона, компания сотрудничает с 7 тысячами партнеров по всему миру, поставляет продукцию и услуги почти в 100 стран. "Именно наши профессионалы создали инновационный вид спорта будущего — лазерный бой, а также проводят международные и федеральные соревнования по этому направлению. Они разрабатывают игры, оборудование и устройства, которые используют более 3,5 тысячи клубов на всей планете. Звание мирового лидера — это реальный статус, приобретенный в жесткой глобальной конкуренции", – написал Анохин.
https://ria.ru/20250522/anokhin-2018533369.html
https://ria.ru/20250521/anokhin-2018342745.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
василий анохин
Смоленская область, Василий Анохин
Анохин открыл институт современных лазертаг-технологий в Смоленской области
Анохин: в Смоленской области появился институт современных лазертаг-технологий
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Смоленское предприятие "Лазертаг" создало институт современных лазертаг-технологий, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
Глава региона принял участие в открытии института.
"Новое подразделение компании будет заниматься разработкой и производством игр, устройств и оборудования для них, проектами в сфере виртуальной и дополненной реальности. <…> Мероприятие также посетил руководитель зарубежной фирмы XStrike Мухаммад Али, специализирующейся на парках развлечений и заинтересованный в сотрудничестве с нашими передовиками", – написал в своем телеграм-канале Анохин.
В институте работает свыше 100 программистов и инженеров. В новом подразделении предприятия будут проходить практику смоленские студенты. Молодых людей обучат созданию компьютерных интерактивных вселенных и робототехнике.
Как рассказал глава региона, компания сотрудничает с 7 тысячами партнеров по всему миру, поставляет продукцию и услуги почти в 100 стран.
"Именно наши профессионалы создали инновационный вид спорта будущего — лазерный бой, а также проводят международные и федеральные соревнования по этому направлению. Они разрабатывают игры, оборудование и устройства, которые используют более 3,5 тысячи клубов на всей планете. Звание мирового лидера — это реальный статус, приобретенный в жесткой глобальной конкуренции", – написал Анохин.