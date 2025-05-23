https://ria.ru/20250523/anokhin-2018768789.html

Анохин открыл институт современных лазертаг-технологий в Смоленской области

Анохин открыл институт современных лазертаг-технологий в Смоленской области - РИА Новости, 23.05.2025

Анохин открыл институт современных лазертаг-технологий в Смоленской области

Смоленское предприятие "Лазертаг" создало институт современных лазертаг-технологий, сообщил губернатор региона Василий Анохин. РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T19:41:00+03:00

2025-05-23T19:41:00+03:00

2025-05-23T19:41:00+03:00

смоленская область

василий анохин

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Смоленское предприятие "Лазертаг" создало институт современных лазертаг-технологий, сообщил губернатор региона Василий Анохин. Глава региона принял участие в открытии института. "Новое подразделение компании будет заниматься разработкой и производством игр, устройств и оборудования для них, проектами в сфере виртуальной и дополненной реальности. <…> Мероприятие также посетил руководитель зарубежной фирмы XStrike Мухаммад Али, специализирующейся на парках развлечений и заинтересованный в сотрудничестве с нашими передовиками", – написал в своем телеграм-канале Анохин. В институте работает свыше 100 программистов и инженеров. В новом подразделении предприятия будут проходить практику смоленские студенты. Молодых людей обучат созданию компьютерных интерактивных вселенных и робототехнике. Как рассказал глава региона, компания сотрудничает с 7 тысячами партнеров по всему миру, поставляет продукцию и услуги почти в 100 стран. "Именно наши профессионалы создали инновационный вид спорта будущего — лазерный бой, а также проводят международные и федеральные соревнования по этому направлению. Они разрабатывают игры, оборудование и устройства, которые используют более 3,5 тысячи клубов на всей планете. Звание мирового лидера — это реальный статус, приобретенный в жесткой глобальной конкуренции", – написал Анохин.

https://ria.ru/20250522/anokhin-2018533369.html

https://ria.ru/20250521/anokhin-2018342745.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

василий анохин