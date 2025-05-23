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Попова рассказала о состоянии пляжей Анапы и Темрюкского района - РИА Новости, 23.05.2025
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Туризм
 
14:16 23.05.2025 (обновлено: 15:03 23.05.2025)
https://ria.ru/20250523/anapa-2018660060.html
Попова рассказала о состоянии пляжей Анапы и Темрюкского района
Попова рассказала о состоянии пляжей Анапы и Темрюкского района - РИА Новости, 23.05.2025
Попова рассказала о состоянии пляжей Анапы и Темрюкского района
Пляжи Анапы и Черноморского побережья Темрюкского района пока не могут быть использованы, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T14:16:00+03:00
2025-05-23T15:03:00+03:00
туризм
анапа
темрюкский район
керченский пролив
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
крушение двух танкеров в керченском проливе
россия
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Пляжи Анапы и Черноморского побережья Темрюкского района пока не могут быть использованы, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. &quot;Пока эти пляжи не могут быть использованы, там проводятся работы по их очистке. И мы оставляем эту территорию как зону особого контроля и мониторинга, собственно, как и всю территорию черноморского побережья, для того, чтобы в первую очередь не допустить рисков для людей и видеть динамику и после очистки, и динамику по ситуации на территориях Анапы и Темрюкского района&quot;, — сказала она.Попова отметила, что эти локации пока остаются в зоне высокого риска.Она уточнила, что на 150 пляжах в этих районах каждую неделю отбирают песок и воду. При этом глава ведомства подчеркнула, что во всех остальных местах российского побережья Черного моря курортный сезон начинается.В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.В начале марта завершился демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани и в Крыму ввели режим ЧС.
https://ria.ru/20250523/novorossiysk-2018626527.html
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анапа
темрюкский район
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анапа, темрюкский район, керченский пролив, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), крушение двух танкеров в керченском проливе, россия
Туризм, Анапа, Темрюкский район, Керченский пролив, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Россия
Попова рассказала о состоянии пляжей Анапы и Темрюкского района

Попова: пляжи Анапы и Темрюкского района пока не могут быть использованы

© Фото : Оперативный штаб - Краснодарский край/TelegramОбстановка на пляже в Анапе
Обстановка на пляже в Анапе - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© Фото : Оперативный штаб - Краснодарский край/Telegram
Обстановка на пляже в Анапе. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Пляжи Анапы и Черноморского побережья Темрюкского района пока не могут быть использованы, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«

"Пока эти пляжи не могут быть использованы, там проводятся работы по их очистке. И мы оставляем эту территорию как зону особого контроля и мониторинга, собственно, как и всю территорию черноморского побережья, для того, чтобы в первую очередь не допустить рисков для людей и видеть динамику и после очистки, и динамику по ситуации на территориях Анапы и Темрюкского района", — сказала она.

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Попова отметила, что эти локации пока остаются в зоне высокого риска.
Она уточнила, что на 150 пляжах в этих районах каждую неделю отбирают песок и воду.
При этом глава ведомства подчеркнула, что во всех остальных местах российского побережья Черного моря курортный сезон начинается.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.
В начале марта завершился демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани и в Крыму ввели режим ЧС.
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ТуризмАнапаТемрюкский районКерченский проливАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Крушение двух танкеров в Керченском проливеРоссия
 
 
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