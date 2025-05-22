https://ria.ru/20250522/zona-2018509414.html

Путин рассказал о создании буферной зоны вдоль границы

Путин рассказал о создании буферной зоны вдоль границы - РИА Новости, 22.05.2025

Путин рассказал о создании буферной зоны вдоль границы

ВС России сейчас решают задачу создания буферной зоны безопасности вдоль границы, заявил президент Владимир Путин. РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T17:46:00+03:00

2025-05-22T17:46:00+03:00

2025-05-22T19:59:00+03:00

вооруженные силы рф

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. ВС России сейчас решают задачу создания буферной зоны безопасности вдоль границы, заявил президент Владимир Путин."Уже говорил, что было принято решение о создании необходимой буферной зоны безопасности вдоль границы. Наши Вооруженные силы сейчас эту задачу решают", — сказал Путин во время совещания с членами правительства в режиме видеоконференции.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Путин о создании буферной зоны безопасности у границы "Наши Вооруженные силы сейчас эту задачу решают, активно подавляются огневые точки противника" Отрывок из выступления Путина про создание буферной зоны безопасности у границы. 2025-05-22T17:46 true PT1M02S

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вооруженные силы рф, россия, владимир путин