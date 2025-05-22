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Путин рассказал о создании буферной зоны вдоль границы - РИА Новости, 22.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
17:46 22.05.2025 (обновлено: 19:59 22.05.2025)
https://ria.ru/20250522/zona-2018509414.html
Путин рассказал о создании буферной зоны вдоль границы
Путин рассказал о создании буферной зоны вдоль границы - РИА Новости, 22.05.2025
Путин рассказал о создании буферной зоны вдоль границы
ВС России сейчас решают задачу создания буферной зоны безопасности вдоль границы, заявил президент Владимир Путин. РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T17:46:00+03:00
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вооруженные силы рф
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. ВС России сейчас решают задачу создания буферной зоны безопасности вдоль границы, заявил президент Владимир Путин."Уже говорил, что было принято решение о создании необходимой буферной зоны безопасности вдоль границы. Наши Вооруженные силы сейчас эту задачу решают", — сказал Путин во время совещания с членами правительства в режиме видеоконференции.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Путин о создании буферной зоны безопасности у границы
"Наши Вооруженные силы сейчас эту задачу решают, активно подавляются огневые точки противника" Отрывок из выступления Путина про создание буферной зоны безопасности у границы.
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вооруженные силы рф, россия, владимир путин
Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал о создании буферной зоны вдоль границы

Путин: ВС РФ сейчас решают задачу создания буферной зоны вдоль границы

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. ВС России сейчас решают задачу создания буферной зоны безопасности вдоль границы, заявил президент Владимир Путин.
"Уже говорил, что было принято решение о создании необходимой буферной зоны безопасности вдоль границы. Наши Вооруженные силы сейчас эту задачу решают", — сказал Путин во время совещания с членами правительства в режиме видеоконференции.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФРоссияВладимир Путин
 
 
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