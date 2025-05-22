https://ria.ru/20250522/zhukovskiy-2018454014.html
В аэропорту Жуковский ввели временные ограничения
В аэропорту Жуковский ввели временные ограничения - РИА Новости, 22.05.2025
В аэропорту Жуковский ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту "Жуковский", сообщила Росавиация. РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T13:39:00+03:00
2025-05-22T13:39:00+03:00
2025-05-22T13:43:00+03:00
жуковский
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту "Жуковский", сообщила Росавиация."Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 13.20 мск введены в аэропорту "Жуковский", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250522/moskva-2018442917.html
жуковский
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жуковский, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия
Жуковский, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия
В аэропорту Жуковский ввели временные ограничения
В аэропорту Жуковский ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов