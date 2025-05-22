https://ria.ru/20250522/zhukovskiy-2018454014.html

В аэропорту Жуковский ввели временные ограничения

В аэропорту Жуковский ввели временные ограничения - РИА Новости, 22.05.2025

В аэропорту Жуковский ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту "Жуковский", сообщила Росавиация. РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T13:39:00+03:00

2025-05-22T13:39:00+03:00

2025-05-22T13:43:00+03:00

жуковский

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

происшествия

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту "Жуковский", сообщила Росавиация."Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 13.20 мск введены в аэропорту "Жуковский", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250522/moskva-2018442917.html

жуковский

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

жуковский, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия