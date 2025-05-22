https://ria.ru/20250522/zhitel-2018502056.html

Под Самарой вынесли приговор мужчине, изнасиловавшему двухлетнюю девочку

Под Самарой вынесли приговор мужчине, изнасиловавшему двухлетнюю девочку - РИА Новости, 22.05.2025

Под Самарой вынесли приговор мужчине, изнасиловавшему двухлетнюю девочку

Самарский областной суд назначил пожизненный срок жителю Чапаевска, который изнасиловал и убил двухлетнюю девочку в 2024 году, сообщила региональная прокуратура РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T17:22:00+03:00

2025-05-22T17:22:00+03:00

2025-05-22T17:22:00+03:00

происшествия

чапаевск

россия

самара

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745529827_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ab98bc14513bae7af903557398a4b143.jpg

САМАРА, 22 мая - РИА Новости. Самарский областной суд назначил пожизненный срок жителю Чапаевска, который изнасиловал и убил двухлетнюю девочку в 2024 году, сообщила региональная прокуратура в своем Telegram-канале. "Суд назначил пожизненное лишение свободы жителю города Чапаевска за убийство и изнасилование двухлетнего ребенка", - говорится в сообщении прокуратуры. По решению Самарского областного суда мужчина будет отбывать наказание в исправительной колонии особого режима, первые шесть лет он проведет в тюрьме. Ранее в областном СУСК России сообщали, что 11 августа 2024 года в Чапаевске пьяный мужчина воспользовался тем, что двухлетняя соседская девочка осталась во дворе жилого дома без присмотра взрослых, завел ее в заброшенное здание, где избил и изнасиловал. Злоумышленник скрылся с места преступления, позже его задержали. Девочку без сознания доставили в больницу, однако спасти ее не удалось.

https://ria.ru/20250130/muzhchina-1996497349.html

чапаевск

россия

самара

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, чапаевск, россия, самара