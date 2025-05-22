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Под Самарой вынесли приговор мужчине, изнасиловавшему двухлетнюю девочку
Под Самарой вынесли приговор мужчине, изнасиловавшему двухлетнюю девочку - РИА Новости, 22.05.2025
Под Самарой вынесли приговор мужчине, изнасиловавшему двухлетнюю девочку
Самарский областной суд назначил пожизненный срок жителю Чапаевска, который изнасиловал и убил двухлетнюю девочку в 2024 году, сообщила региональная прокуратура РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T17:22:00+03:00
2025-05-22T17:22:00+03:00
2025-05-22T17:22:00+03:00
происшествия
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САМАРА, 22 мая - РИА Новости. Самарский областной суд назначил пожизненный срок жителю Чапаевска, который изнасиловал и убил двухлетнюю девочку в 2024 году, сообщила региональная прокуратура в своем Telegram-канале. "Суд назначил пожизненное лишение свободы жителю города Чапаевска за убийство и изнасилование двухлетнего ребенка", - говорится в сообщении прокуратуры. По решению Самарского областного суда мужчина будет отбывать наказание в исправительной колонии особого режима, первые шесть лет он проведет в тюрьме. Ранее в областном СУСК России сообщали, что 11 августа 2024 года в Чапаевске пьяный мужчина воспользовался тем, что двухлетняя соседская девочка осталась во дворе жилого дома без присмотра взрослых, завел ее в заброшенное здание, где избил и изнасиловал. Злоумышленник скрылся с места преступления, позже его задержали. Девочку без сознания доставили в больницу, однако спасти ее не удалось.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, чапаевск, россия, самара
Происшествия, Чапаевск, Россия, Самара
Под Самарой вынесли приговор мужчине, изнасиловавшему двухлетнюю девочку
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