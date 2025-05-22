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В Иркутской области за мошенничество с выплатами осудили чиновницу - РИА Новости, 22.05.2025
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09:20 22.05.2025
https://ria.ru/20250522/zhenschina-2018404192.html
В Иркутской области за мошенничество с выплатами осудили чиновницу
В Иркутской области за мошенничество с выплатами осудили чиновницу - РИА Новости, 22.05.2025
В Иркутской области за мошенничество с выплатами осудили чиновницу
Сотрудницу управления по муниципальному имуществу и земельным отношениям администрации Тулуна суд приговорил к 4 годам колонии за мошенничество при оформлении... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T09:20:00+03:00
2025-05-22T09:20:00+03:00
происшествия
жилье
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ИРКУТСК, 22 мая - РИА Новости. Сотрудницу управления по муниципальному имуществу и земельным отношениям администрации Тулуна суд приговорил к 4 годам колонии за мошенничество при оформлении документов на получение выплат после паводка 2019 года, сообщает прокуратура Иркутской области. Кировский районный суд Иркутска вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве с социальными выплатами в Тулуне. Установлено, что главный специалист управления по муниципальному имуществу и земельным отношениям администрации город вместе с соучастниками предоставила двум жителям региона подложные документы, свидетельствующие о том, что они в июне 2019 года пострадали от наводнения. Документы с недостоверной информацией давали право на получение социальной выплаты для приобретения жилья, и 3 миллиона рублей, полученные в результате махинаций, соучастники распределили между собой. Фигурантка признала свою вину и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве. "С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил виновную к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении. Отмечается, что отбывать наказание она будет после того, как ее ребенку исполнится 14 лет. По уголовному делу в отношении остальных участников преступлений проводится следствие. В конце июня 2019 года в Иркутской области произошло наводнение, во время которого погибли 26 человек, пропавшими без вести числятся 4. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов. Пострадали от наводнения более 45 тысяч человек. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун.
https://ria.ru/20250521/arest-2018362508.html
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происшествия, жилье, тулун, иркутская область, иркутск
Происшествия, Жилье, Тулун, Иркутская область, Иркутск
В Иркутской области за мошенничество с выплатами осудили чиновницу

Сотрудницу управления Тулуна осудили за мошенничество с выплатами после паводка

© РИА Новости / Светлана Задера | Перейти в медиабанкЗатопленная улица в городе Тулун в Иркутской области
Затопленная улица в городе Тулун в Иркутской области - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / Светлана Задера
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Затопленная улица в городе Тулун в Иркутской области. Архивное фото
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ИРКУТСК, 22 мая - РИА Новости. Сотрудницу управления по муниципальному имуществу и земельным отношениям администрации Тулуна суд приговорил к 4 годам колонии за мошенничество при оформлении документов на получение выплат после паводка 2019 года, сообщает прокуратура Иркутской области.
Кировский районный суд Иркутска вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве с социальными выплатами в Тулуне. Установлено, что главный специалист управления по муниципальному имуществу и земельным отношениям администрации город вместе с соучастниками предоставила двум жителям региона подложные документы, свидетельствующие о том, что они в июне 2019 года пострадали от наводнения. Документы с недостоверной информацией давали право на получение социальной выплаты для приобретения жилья, и 3 миллиона рублей, полученные в результате махинаций, соучастники распределили между собой.
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Фигурантка признала свою вину и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве.
"С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил виновную к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Отмечается, что отбывать наказание она будет после того, как ее ребенку исполнится 14 лет.
По уголовному делу в отношении остальных участников преступлений проводится следствие.
В конце июня 2019 года в Иркутской области произошло наводнение, во время которого погибли 26 человек, пропавшими без вести числятся 4. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов. Пострадали от наводнения более 45 тысяч человек. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун.
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