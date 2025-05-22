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У берегов острова Крит произошло землетрясение магнитудой 6,1 балла
У берегов острова Крит произошло землетрясение магнитудой 6,1 балла - РИА Новости, 22.05.2025
У берегов острова Крит произошло землетрясение магнитудой 6,1 балла
Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано у берегов греческого острова Крит, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T06:37:00+03:00
2025-05-22T06:37:00+03:00
2025-05-22T06:37:00+03:00
в мире
крит (остров)
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
землетрясение
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано у берегов греческого острова Крит, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Землетрясение произошло в 3.19 по времени UTC (6.19 мск) в 59 километрах к северу от критского города Айос-Николаос с населением 11,4 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 15 километров. Ранее EMSC сообщил о магнитуде 6,3, но позднее она была снижена. Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.
https://ria.ru/20250514/zemletryasenie-2016783781.html
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в мире, крит (остров), европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc), землетрясение
В мире, Крит (остров), Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), Землетрясение
У берегов острова Крит произошло землетрясение магнитудой 6,1 балла
EMSC: у побережья греческого острова Крит произошло землетрясение магнитудой 6,1