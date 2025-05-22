https://ria.ru/20250522/zemletrjasenie-2018389304.html

У берегов острова Крит произошло землетрясение магнитудой 6,1 балла

У берегов острова Крит произошло землетрясение магнитудой 6,1 балла - РИА Новости, 22.05.2025

У берегов острова Крит произошло землетрясение магнитудой 6,1 балла

Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано у берегов греческого острова Крит, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T06:37:00+03:00

2025-05-22T06:37:00+03:00

2025-05-22T06:37:00+03:00

в мире

крит (остров)

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

землетрясение

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано у берегов греческого острова Крит, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Землетрясение произошло в 3.19 по времени UTC (6.19 мск) в 59 километрах к северу от критского города Айос-Николаос с населением 11,4 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 15 километров. Ранее EMSC сообщил о магнитуде 6,3, но позднее она была снижена. Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.

https://ria.ru/20250514/zemletryasenie-2016783781.html

крит (остров)

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в мире, крит (остров), европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc), землетрясение