https://ria.ru/20250522/zelenskij-2018411563.html
Зеленский не подходит на роль подписанта меморандума, заявил Мирошник
Зеленский не подходит на роль подписанта меморандума, заявил Мирошник - РИА Новости, 22.05.2025
Зеленский не подходит на роль подписанта меморандума, заявил Мирошник
Владимир Зеленский не подходит на роль подписанта меморандума об урегулировании конфликта, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T10:16:00+03:00
2025-05-22T10:16:00+03:00
2025-05-22T10:16:00+03:00
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский не подходит на роль подписанта меморандума об урегулировании конфликта, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "Зеленский не подходит на роль подписанта меморандума об урегулировании конфликта из-за его правового статуса... Этот нюанс будет учитываться при подготовке меморандума. Мы уж точно не хотим оставить правовые лазейки для признания его ничтожным с юридической точки зрения", - написал Мирошник в своем Telegram-канале. Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил найти на Украине лиц, которые могут подписать документы об урегулировании согласно конституции. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны. Президент США Дональд Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.
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В мире, Россия, Украина, США, Владимир Зеленский, Родион Мирошник, Дмитрий Медведев, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Зеленский не подходит на роль подписанта меморандума, заявил Мирошник
Мирошник: Зеленский не подходит на роль подписанта меморандума по Украине