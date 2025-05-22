Рейтинг@Mail.ru
Зеленский не подходит на роль подписанта меморандума, заявил Мирошник - РИА Новости, 22.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:16 22.05.2025
https://ria.ru/20250522/zelenskij-2018411563.html
Зеленский не подходит на роль подписанта меморандума, заявил Мирошник
Зеленский не подходит на роль подписанта меморандума, заявил Мирошник - РИА Новости, 22.05.2025
Зеленский не подходит на роль подписанта меморандума, заявил Мирошник
Владимир Зеленский не подходит на роль подписанта меморандума об урегулировании конфликта, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T10:16:00+03:00
2025-05-22T10:16:00+03:00
в мире
россия
украина
сша
владимир зеленский
родион мирошник
дмитрий медведев
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993641464_0:52:1170:710_1920x0_80_0_0_8fd760432b15de871830c5a5d501fb5f.jpg
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский не подходит на роль подписанта меморандума об урегулировании конфликта, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "Зеленский не подходит на роль подписанта меморандума об урегулировании конфликта из-за его правового статуса... Этот нюанс будет учитываться при подготовке меморандума. Мы уж точно не хотим оставить правовые лазейки для признания его ничтожным с юридической точки зрения", - написал Мирошник в своем Telegram-канале. Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил найти на Украине лиц, которые могут подписать документы об урегулировании согласно конституции. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны. Президент США Дональд Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.
https://ria.ru/20250521/peskov-2018233593.html
https://ria.ru/20250520/slutskij-2018029420.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993641464_65:0:1105:780_1920x0_80_0_0_061653612cef39318e64c46db42058ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, сша, владимир зеленский, родион мирошник, дмитрий медведев, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
В мире, Россия, Украина, США, Владимир Зеленский, Родион Мирошник, Дмитрий Медведев, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Зеленский не подходит на роль подписанта меморандума, заявил Мирошник

Мирошник: Зеленский не подходит на роль подписанта меморандума по Украине

© Фото : МИД РоссииРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© Фото : МИД России
Родион Мирошник. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский не подходит на роль подписанта меморандума об урегулировании конфликта, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Зеленский не подходит на роль подписанта меморандума об урегулировании конфликта из-за его правового статуса... Этот нюанс будет учитываться при подготовке меморандума. Мы уж точно не хотим оставить правовые лазейки для признания его ничтожным с юридической точки зрения", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
В Кремле рассказали о работе над меморандумом России и Украины
Вчера, 12:52
Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил найти на Украине лиц, которые могут подписать документы об урегулировании согласно конституции.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны. Президент США Дональд Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
Слуцкий рассказал о подготовке меморандума России и Украины
20 мая, 12:29
 
В миреРоссияУкраинаСШАВладимир ЗеленскийРодион МирошникДмитрий МедведевПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала