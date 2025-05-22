Защита осужденного россиянина намерена обжаловать приговор по делу Усса
Защита россиянина Чиракадзе намерена обжаловать приговор за организацию побега
© Carabinieri MilanoКадр видео побега Артема Усса из-под домашнего ареста в Италии
© Carabinieri Milano
Кадр видео побега Артема Усса из-под домашнего ареста в Италии
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РИМ, 22 мая – РИА Новости. Защита россиянина Дмитрия Чиракадзе, которого суд Милана в четверг приговорил к трем годам и двум месяцам тюрьмы за организацию побега российского предпринимателя Артема Усса-младшего из-под домашнего ареста в Италии, намерена обжаловать приговор, заявила РИА Новости адвокат Татьяна Делла Марра.
"Мотивационная часть приговора будет опубликована через 30 дней. У нас есть 40 дней, чтобы подать апелляцию. Конечно, мы будем обжаловать приговор. Мы настаивали на компромиссном решении", - сказала адвокат.
Обвинение требовало для Чиракадзе, сооснователя юридической базы данных Право.ру, 5,5 лет заключения. По версии следствия, он координировал побег Артема Усса из-под домашнего ареста с участием сообщников из балканских стран, которые перевезли россиянина на автомобилях до границы Италии со Словенией.
Проживающего в Швейцарии Чиракадзе арестовали в июне 2024 года. По утверждению его защиты, его задержали в римском аэропорту "Фьюмичино", откуда он собирался вылететь на медицинское обследование в Мюнхен. Ранее у россиянина было обнаружено онкологическое заболевание, которое итальянские судебные органы не посчитали основанием для изменения меры пресечения с содержания в тюрьме.
По словам Делла Марра, Чиракадзе продолжает находиться в миланской тюрьме, где продолжает курс лечения от рака.