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Защита осужденного россиянина намерена обжаловать приговор по делу Усса - РИА Новости, 22.05.2025
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23:11 22.05.2025
https://ria.ru/20250522/zaschita-2018553739.html
Защита осужденного россиянина намерена обжаловать приговор по делу Усса
Защита осужденного россиянина намерена обжаловать приговор по делу Усса - РИА Новости, 22.05.2025
Защита осужденного россиянина намерена обжаловать приговор по делу Усса
Защита россиянина Дмитрия Чиракадзе, которого суд Милана в четверг приговорил к трем годам и двум месяцам тюрьмы за организацию побега российского... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T23:11:00+03:00
2025-05-22T23:11:00+03:00
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РИМ, 22 мая – РИА Новости. Защита россиянина Дмитрия Чиракадзе, которого суд Милана в четверг приговорил к трем годам и двум месяцам тюрьмы за организацию побега российского предпринимателя Артема Усса-младшего из-под домашнего ареста в Италии, намерена обжаловать приговор, заявила РИА Новости адвокат Татьяна Делла Марра. "Мотивационная часть приговора будет опубликована через 30 дней. У нас есть 40 дней, чтобы подать апелляцию. Конечно, мы будем обжаловать приговор. Мы настаивали на компромиссном решении", - сказала адвокат. Обвинение требовало для Чиракадзе, сооснователя юридической базы данных Право.ру, 5,5 лет заключения. По версии следствия, он координировал побег Артема Усса из-под домашнего ареста с участием сообщников из балканских стран, которые перевезли россиянина на автомобилях до границы Италии со Словенией. Проживающего в Швейцарии Чиракадзе арестовали в июне 2024 года. По утверждению его защиты, его задержали в римском аэропорту "Фьюмичино", откуда он собирался вылететь на медицинское обследование в Мюнхен. Ранее у россиянина было обнаружено онкологическое заболевание, которое итальянские судебные органы не посчитали основанием для изменения меры пресечения с содержания в тюрьме. По словам Делла Марра, Чиракадзе продолжает находиться в миланской тюрьме, где продолжает курс лечения от рака.
https://ria.ru/20250522/germanija-2018553062.html
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италия, милан, словения, артем усс, в мире
Италия, Милан, Словения, Артем Усс, В мире
Защита осужденного россиянина намерена обжаловать приговор по делу Усса

Защита россиянина Чиракадзе намерена обжаловать приговор за организацию побега

© Carabinieri MilanoКадр видео побега Артема Усса из-под домашнего ареста в Италии
Кадр видео побега Артема Усса из-под домашнего ареста в Италии - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© Carabinieri Milano
Кадр видео побега Артема Усса из-под домашнего ареста в Италии
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РИМ, 22 мая – РИА Новости. Защита россиянина Дмитрия Чиракадзе, которого суд Милана в четверг приговорил к трем годам и двум месяцам тюрьмы за организацию побега российского предпринимателя Артема Усса-младшего из-под домашнего ареста в Италии, намерена обжаловать приговор, заявила РИА Новости адвокат Татьяна Делла Марра.
"Мотивационная часть приговора будет опубликована через 30 дней. У нас есть 40 дней, чтобы подать апелляцию. Конечно, мы будем обжаловать приговор. Мы настаивали на компромиссном решении", - сказала адвокат.
Обвинение требовало для Чиракадзе, сооснователя юридической базы данных Право.ру, 5,5 лет заключения. По версии следствия, он координировал побег Артема Усса из-под домашнего ареста с участием сообщников из балканских стран, которые перевезли россиянина на автомобилях до границы Италии со Словенией.
Проживающего в Швейцарии Чиракадзе арестовали в июне 2024 года. По утверждению его защиты, его задержали в римском аэропорту "Фьюмичино", откуда он собирался вылететь на медицинское обследование в Мюнхен. Ранее у россиянина было обнаружено онкологическое заболевание, которое итальянские судебные органы не посчитали основанием для изменения меры пресечения с содержания в тюрьме.
По словам Делла Марра, Чиракадзе продолжает находиться в миланской тюрьме, где продолжает курс лечения от рака.
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