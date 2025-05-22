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Полиция задержала мужчину, подозреваемого в нападениях на девушек в Уфе - РИА Новости, 22.05.2025
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15:38 22.05.2025
https://ria.ru/20250522/zaderzhanie-2018480969.html
Полиция задержала мужчину, подозреваемого в нападениях на девушек в Уфе
Полиция задержала мужчину, подозреваемого в нападениях на девушек в Уфе - РИА Новости, 22.05.2025
Полиция задержала мужчину, подозреваемого в нападениях на девушек в Уфе
Уфимская полиция задержала мужчину, подозреваемого в совершении в насильственных действиях сексуального характера в отношении девушек, сообщает пресс-служба МВД РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T15:38:00+03:00
2025-05-22T15:38:00+03:00
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УФА, 22 мая – РИА Новости. Уфимская полиция задержала мужчину, подозреваемого в совершении в насильственных действиях сексуального характера в отношении девушек, сообщает пресс-служба МВД по Башкирии. Ведомство в своем Telegram-канале опубликовало видео, как мужчина преследовал во дворах жилых домов свою жертву. По кадрам видно, что девушка с зонтом идет по двору, среди припаркованных автомобилей в ночное время, а мужчина быстрым шагом следует за ней. У подъезда он толкает ее в спину, одной рукой обхватывает ее, а другой закрывает ей рот. Через несколько секунд мужчина убегает. В полиции рассказали, что этот случай произошел с 16-летней уфимкой. "Несовершеннолетняя не заметила, как к ней со спины подошел мужчина и толкнул, начал приставать и угрожать расправой, если та начнет кричать. Однако девушка не послушала нападавшего и стала звать на помощь. Злоумышленник испугался крика и тут же скрылся. Еще в одном случае мужчину спугнули прохожие", - сообщает пресс-служба. В ведомстве сообщают, что до этого случая в полицию Уфы поступили сообщения о нападении неизвестного мужчины на девушек. "Общее описание и характер совершения преступлений указывал на то, что к данным фактам причастен один и тот же человек. По предварительным данным, подозреваемый, заприметив понравившуюся девушку, начинал ее преследование. Когда возникал подходящий случай, старался повалить жертву", - следует из релиза правоохранителей. Подозреваемого задержали. Им оказался 36-летний ранее судимый мужчина. "Полицейские установили, что подозреваемый передвигается на автомобиле "Лада Гранта", а позже выяснилось, что это рабочая машина злоумышленника. Именно на ней передвигался мужчина во время преступления и на момент задержания. Полицейские доставили мужчину в территориальное подразделение Следственного комитета России, где в отношении него возбудили уголовное дело по факту совершения насильственных действий сексуального характера", - говорится в сообщении. Отмечается, что мужчина сознался в содеянном.
https://ria.ru/20250128/orehovo-zuevo-1995877135.html
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происшествия, уфа, россия
Происшествия, Уфа, Россия
Полиция задержала мужчину, подозреваемого в нападениях на девушек в Уфе

Полицейские в Уфе задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании девушек

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время работы
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото
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УФА, 22 мая – РИА Новости. Уфимская полиция задержала мужчину, подозреваемого в совершении в насильственных действиях сексуального характера в отношении девушек, сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.
Ведомство в своем Telegram-канале опубликовало видео, как мужчина преследовал во дворах жилых домов свою жертву. По кадрам видно, что девушка с зонтом идет по двору, среди припаркованных автомобилей в ночное время, а мужчина быстрым шагом следует за ней. У подъезда он толкает ее в спину, одной рукой обхватывает ее, а другой закрывает ей рот. Через несколько секунд мужчина убегает.
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В полиции рассказали, что этот случай произошел с 16-летней уфимкой.
«
"Несовершеннолетняя не заметила, как к ней со спины подошел мужчина и толкнул, начал приставать и угрожать расправой, если та начнет кричать. Однако девушка не послушала нападавшего и стала звать на помощь. Злоумышленник испугался крика и тут же скрылся. Еще в одном случае мужчину спугнули прохожие", - сообщает пресс-служба.
В ведомстве сообщают, что до этого случая в полицию Уфы поступили сообщения о нападении неизвестного мужчины на девушек. "Общее описание и характер совершения преступлений указывал на то, что к данным фактам причастен один и тот же человек. По предварительным данным, подозреваемый, заприметив понравившуюся девушку, начинал ее преследование. Когда возникал подходящий случай, старался повалить жертву", - следует из релиза правоохранителей.
Подозреваемого задержали. Им оказался 36-летний ранее судимый мужчина. "Полицейские установили, что подозреваемый передвигается на автомобиле "Лада Гранта", а позже выяснилось, что это рабочая машина злоумышленника. Именно на ней передвигался мужчина во время преступления и на момент задержания. Полицейские доставили мужчину в территориальное подразделение Следственного комитета России, где в отношении него возбудили уголовное дело по факту совершения насильственных действий сексуального характера", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мужчина сознался в содеянном.
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