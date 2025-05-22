Жителя Пензы задержали по делу о госизмене
Жителя Пензы задержали за передачу данных о предприятии ОПК украинской разведке
Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
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САРАТОВ, 22 мая - РИА Новости. Житель Пензенской области задержан по обвинению в государственной измене после передачи украинской разведке сведений о российском предприятии ОПК, выполняющем гособоронзаказ, и железнодорожных перевозках военной техники, сообщила пресс-служба областного управления ФСБ.
"УФСБ России по Пензенской области выявлена и пресечена противоправная деятельность жителя Пензенской области, 1987 года рождения, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ "Государственная измена". Установлено, что злоумышленник посредством иностранного интернет-мессенджера Telegram инициативно установил контакт с представителем Главного управления разведки министерства обороны Украины и передал ему сведения в отношении предприятия, входящего в состав оборонно-промышленного комплекса России, выполняющего государственный оборонный заказ, и железнодорожных перевозках военной техники. Указанная информация могла быть использована противником против Вооруженных сил Российской Федерации... Фигурант уголовного дела задержан", - говорится в сообщении.
Санкции этой статьи УК РФ предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения.
"Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности (фигуранта)", - добавили в ведомстве.
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