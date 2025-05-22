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Жителя Пензы задержали по делу о госизмене - РИА Новости, 22.05.2025
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11:19 22.05.2025 (обновлено: 11:27 22.05.2025)
https://ria.ru/20250522/zaderzhanie-2018428050.html
Жителя Пензы задержали по делу о госизмене
Жителя Пензы задержали по делу о госизмене - РИА Новости, 22.05.2025
Жителя Пензы задержали по делу о госизмене
Житель Пензенской области задержан по обвинению в государственной измене после передачи украинской разведке сведений о российском предприятии ОПК, выполняющем... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T11:19:00+03:00
2025-05-22T11:27:00+03:00
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САРАТОВ, 22 мая - РИА Новости. Житель Пензенской области задержан по обвинению в государственной измене после передачи украинской разведке сведений о российском предприятии ОПК, выполняющем гособоронзаказ, и железнодорожных перевозках военной техники, сообщила пресс-служба областного управления ФСБ."УФСБ России по Пензенской области выявлена и пресечена противоправная деятельность жителя Пензенской области, 1987 года рождения, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ "Государственная измена". Установлено, что злоумышленник посредством иностранного интернет-мессенджера Telegram инициативно установил контакт с представителем Главного управления разведки министерства обороны Украины и передал ему сведения в отношении предприятия, входящего в состав оборонно-промышленного комплекса России, выполняющего государственный оборонный заказ, и железнодорожных перевозках военной техники. Указанная информация могла быть использована противником против Вооруженных сил Российской Федерации... Фигурант уголовного дела задержан", - говорится в сообщении.Санкции этой статьи УК РФ предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения."Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности (фигуранта)", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20250522/podzhog-2018429162.html
https://ria.ru/20240704/gosizmena-1957355042.html
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пенза, происшествия
Пенза, Происшествия
Жителя Пензы задержали по делу о госизмене

Жителя Пензы задержали за передачу данных о предприятии ОПК украинской разведке

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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САРАТОВ, 22 мая - РИА Новости. Житель Пензенской области задержан по обвинению в государственной измене после передачи украинской разведке сведений о российском предприятии ОПК, выполняющем гособоронзаказ, и железнодорожных перевозках военной техники, сообщила пресс-служба областного управления ФСБ.
"УФСБ России по Пензенской области выявлена и пресечена противоправная деятельность жителя Пензенской области, 1987 года рождения, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ "Государственная измена". Установлено, что злоумышленник посредством иностранного интернет-мессенджера Telegram инициативно установил контакт с представителем Главного управления разведки министерства обороны Украины и передал ему сведения в отношении предприятия, входящего в состав оборонно-промышленного комплекса России, выполняющего государственный оборонный заказ, и железнодорожных перевозках военной техники. Указанная информация могла быть использована противником против Вооруженных сил Российской Федерации... Фигурант уголовного дела задержан", - говорится в сообщении.
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Санкции этой статьи УК РФ предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения.
"Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности (фигуранта)", - добавили в ведомстве.
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