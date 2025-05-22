https://ria.ru/20250522/zaderzhanie-2018428050.html

Жителя Пензы задержали по делу о госизмене

Жителя Пензы задержали по делу о госизмене - РИА Новости, 22.05.2025

Жителя Пензы задержали по делу о госизмене

Житель Пензенской области задержан по обвинению в государственной измене после передачи украинской разведке сведений о российском предприятии ОПК, выполняющем... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T11:19:00+03:00

2025-05-22T11:19:00+03:00

2025-05-22T11:27:00+03:00

пенза

происшествия

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САРАТОВ, 22 мая - РИА Новости. Житель Пензенской области задержан по обвинению в государственной измене после передачи украинской разведке сведений о российском предприятии ОПК, выполняющем гособоронзаказ, и железнодорожных перевозках военной техники, сообщила пресс-служба областного управления ФСБ."УФСБ России по Пензенской области выявлена и пресечена противоправная деятельность жителя Пензенской области, 1987 года рождения, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ "Государственная измена". Установлено, что злоумышленник посредством иностранного интернет-мессенджера Telegram инициативно установил контакт с представителем Главного управления разведки министерства обороны Украины и передал ему сведения в отношении предприятия, входящего в состав оборонно-промышленного комплекса России, выполняющего государственный оборонный заказ, и железнодорожных перевозках военной техники. Указанная информация могла быть использована противником против Вооруженных сил Российской Федерации... Фигурант уголовного дела задержан", - говорится в сообщении.Санкции этой статьи УК РФ предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения."Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности (фигуранта)", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20250522/podzhog-2018429162.html

https://ria.ru/20240704/gosizmena-1957355042.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

пенза, происшествия