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В Забайкалье за сутки потушили пятнадцать пожаров - РИА Новости, 22.05.2025
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08:24 22.05.2025
https://ria.ru/20250522/zabajkale-2018399026.html
В Забайкалье за сутки потушили пятнадцать пожаров
В Забайкалье за сутки потушили пятнадцать пожаров - РИА Новости, 22.05.2025
В Забайкалье за сутки потушили пятнадцать пожаров
Огнеборцы в Забайкалье ликвидировали за сутки 15 пожаров на площади более 7 тысяч гектаров, в том числе потушено горение на 5 тысяч гектаров между селами Улеты... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T08:24:00+03:00
2025-05-22T08:24:00+03:00
происшествия
россия
забайкальский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
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ЯКУТСК, 22 мая - РИА Новости. Огнеборцы в Забайкалье ликвидировали за сутки 15 пожаров на площади более 7 тысяч гектаров, в том числе потушено горение на 5 тысяч гектаров между селами Улеты и Бальзой, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону. "В Забайкалье за минувшие сутки ликвидированы 15 пожаров сухой растительности на площади 7334 гектар. Между селами Улеты и Бальзой огнеборцы пожарно-спасательной части №36 МЧС России, пожарной части №150 Забайкалпожспаса, добровольной пожарной команды и местные жители ликвидировали пожар сухой растительности на площади 5000 гектаров", - рассказали в ведомстве. По прогнозу синоптиков, в четверг днём преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 2-7 метра в секунду, в отдельных районах 7-12 метров в секунду. Температура воздуха составила плюс 19 - плюс 24 градуса. Ранее сообщалось о том, что в Забайкальском крае удалось ликвидировать открытый огонь на территории детского лагеря "Огонек", где огнем уничтожены семь построек.
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происшествия, россия, забайкальский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии
Происшествия, Россия, Забайкальский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России
В Забайкалье за сутки потушили пятнадцать пожаров

В Забайкалье за сутки потушили 15 пожаров на площади более 7 тысяч гектаров

© РИА Новости / Андрей КозловТушение лесных пожаров в Забайкальском крае
Тушение лесных пожаров в Забайкальском крае - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / Андрей Козлов
Тушение лесных пожаров в Забайкальском крае. Архивное фото
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ЯКУТСК, 22 мая - РИА Новости. Огнеборцы в Забайкалье ликвидировали за сутки 15 пожаров на площади более 7 тысяч гектаров, в том числе потушено горение на 5 тысяч гектаров между селами Улеты и Бальзой, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону.
"В Забайкалье за минувшие сутки ликвидированы 15 пожаров сухой растительности на площади 7334 гектар. Между селами Улеты и Бальзой огнеборцы пожарно-спасательной части №36 МЧС России, пожарной части №150 Забайкалпожспаса, добровольной пожарной команды и местные жители ликвидировали пожар сухой растительности на площади 5000 гектаров", - рассказали в ведомстве.
По прогнозу синоптиков, в четверг днём преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 2-7 метра в секунду, в отдельных районах 7-12 метров в секунду. Температура воздуха составила плюс 19 - плюс 24 градуса.
Ранее сообщалось о том, что в Забайкальском крае удалось ликвидировать открытый огонь на территории детского лагеря "Огонек", где огнем уничтожены семь построек.
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
При пожаре на Широкой улице в Москве пострадали семь человек
08:10
 
ПроисшествияРоссияЗабайкальский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Природные пожары в России
 
 
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