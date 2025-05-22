https://ria.ru/20250522/zabajkale-2018399026.html

В Забайкалье за сутки потушили пятнадцать пожаров

В Забайкалье за сутки потушили пятнадцать пожаров - РИА Новости, 22.05.2025

В Забайкалье за сутки потушили пятнадцать пожаров

Огнеборцы в Забайкалье ликвидировали за сутки 15 пожаров на площади более 7 тысяч гектаров, в том числе потушено горение на 5 тысяч гектаров между селами Улеты... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T08:24:00+03:00

2025-05-22T08:24:00+03:00

2025-05-22T08:24:00+03:00

происшествия

россия

забайкальский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

природные пожары в россии

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ЯКУТСК, 22 мая - РИА Новости. Огнеборцы в Забайкалье ликвидировали за сутки 15 пожаров на площади более 7 тысяч гектаров, в том числе потушено горение на 5 тысяч гектаров между селами Улеты и Бальзой, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону. "В Забайкалье за минувшие сутки ликвидированы 15 пожаров сухой растительности на площади 7334 гектар. Между селами Улеты и Бальзой огнеборцы пожарно-спасательной части №36 МЧС России, пожарной части №150 Забайкалпожспаса, добровольной пожарной команды и местные жители ликвидировали пожар сухой растительности на площади 5000 гектаров", - рассказали в ведомстве. По прогнозу синоптиков, в четверг днём преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 2-7 метра в секунду, в отдельных районах 7-12 метров в секунду. Температура воздуха составила плюс 19 - плюс 24 градуса. Ранее сообщалось о том, что в Забайкальском крае удалось ликвидировать открытый огонь на территории детского лагеря "Огонек", где огнем уничтожены семь построек.

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происшествия, россия, забайкальский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии