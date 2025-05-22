https://ria.ru/20250522/yump-2018392787.html

В Ростехе подтвердили характеристики перспективного БМП "Курганец-25"

В Ростехе подтвердили характеристики перспективного БМП "Курганец-25" - РИА Новости, 22.05.2025

В Ростехе подтвердили характеристики перспективного БМП "Курганец-25"

Технические характеристики перспективного БМП "Курганец-25" в ходе предварительных испытаний подтверждаются, заявили РИА Новости в Холдинге "Высокоточные... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T06:54:00+03:00

2025-05-22T06:54:00+03:00

2025-05-22T06:54:00+03:00

безопасность

минск

высокоточные комплексы

ростех

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МИНСК, 22 мая - РИА Новости. Технические характеристики перспективного БМП "Курганец-25" в ходе предварительных испытаний подтверждаются, заявили РИА Новости в Холдинге "Высокоточные комплексы" (входит в Ростех). "Работа по БМП "Курганец-25" продолжается. Завершается этап предварительных испытаний. В ходе предварительных испытаний выполнена большая часть проверок по подтверждению тактико-технических требований, заданных министерством обороны Российской Федерации", - отметил представитель Холдинга на полях международной выставки вооружения и военной техники MILEX 2025. Международная выставка вооружения и военной техники MILEX 2025 проводится в Минске с 21 по 24 мая.

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минск

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, минск, высокоточные комплексы, ростех