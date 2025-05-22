https://ria.ru/20250522/yump-2018392787.html
В Ростехе подтвердили характеристики перспективного БМП "Курганец-25"
В Ростехе подтвердили характеристики перспективного БМП "Курганец-25" - РИА Новости, 22.05.2025
В Ростехе подтвердили характеристики перспективного БМП "Курганец-25"
Технические характеристики перспективного БМП "Курганец-25" в ходе предварительных испытаний подтверждаются, заявили РИА Новости в Холдинге "Высокоточные... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T06:54:00+03:00
2025-05-22T06:54:00+03:00
2025-05-22T06:54:00+03:00
безопасность
минск
высокоточные комплексы
ростех
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МИНСК, 22 мая - РИА Новости. Технические характеристики перспективного БМП "Курганец-25" в ходе предварительных испытаний подтверждаются, заявили РИА Новости в Холдинге "Высокоточные комплексы" (входит в Ростех). "Работа по БМП "Курганец-25" продолжается. Завершается этап предварительных испытаний. В ходе предварительных испытаний выполнена большая часть проверок по подтверждению тактико-технических требований, заданных министерством обороны Российской Федерации", - отметил представитель Холдинга на полях международной выставки вооружения и военной техники MILEX 2025. Международная выставка вооружения и военной техники MILEX 2025 проводится в Минске с 21 по 24 мая.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, минск, высокоточные комплексы, ростех
Безопасность, Минск, Высокоточные комплексы, Ростех
В Ростехе подтвердили характеристики перспективного БМП "Курганец-25"
Характеристики перспективного БМП Курганец-25 подтверждены в ходе испытаний