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В Ростехе подтвердили характеристики перспективного БМП "Курганец-25" - РИА Новости, 22.05.2025
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В Ростехе подтвердили характеристики перспективного БМП "Курганец-25"
В Ростехе подтвердили характеристики перспективного БМП "Курганец-25" - РИА Новости, 22.05.2025
В Ростехе подтвердили характеристики перспективного БМП "Курганец-25"
Технические характеристики перспективного БМП "Курганец-25" в ходе предварительных испытаний подтверждаются, заявили РИА Новости в Холдинге "Высокоточные... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T06:54:00+03:00
2025-05-22T06:54:00+03:00
безопасность
минск
высокоточные комплексы
ростех
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МИНСК, 22 мая - РИА Новости. Технические характеристики перспективного БМП "Курганец-25" в ходе предварительных испытаний подтверждаются, заявили РИА Новости в Холдинге "Высокоточные комплексы" (входит в Ростех). "Работа по БМП "Курганец-25" продолжается. Завершается этап предварительных испытаний. В ходе предварительных испытаний выполнена большая часть проверок по подтверждению тактико-технических требований, заданных министерством обороны Российской Федерации", - отметил представитель Холдинга на полях международной выставки вооружения и военной техники MILEX 2025. Международная выставка вооружения и военной техники MILEX 2025 проводится в Минске с 21 по 24 мая.
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безопасность, минск, высокоточные комплексы, ростех
Безопасность, Минск, Высокоточные комплексы, Ростех
В Ростехе подтвердили характеристики перспективного БМП "Курганец-25"

Характеристики перспективного БМП Курганец-25 подтверждены в ходе испытаний

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкБоевая машина пехоты на гусеничной платформе "Курганец-25"
Боевая машина пехоты на гусеничной платформе Курганец-25 - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Боевая машина пехоты на гусеничной платформе "Курганец-25" . Архивное фото
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МИНСК, 22 мая - РИА Новости. Технические характеристики перспективного БМП "Курганец-25" в ходе предварительных испытаний подтверждаются, заявили РИА Новости в Холдинге "Высокоточные комплексы" (входит в Ростех).
"Работа по БМП "Курганец-25" продолжается. Завершается этап предварительных испытаний. В ходе предварительных испытаний выполнена большая часть проверок по подтверждению тактико-технических требований, заданных министерством обороны Российской Федерации", - отметил представитель Холдинга на полях международной выставки вооружения и военной техники MILEX 2025.
Международная выставка вооружения и военной техники MILEX 2025 проводится в Минске с 21 по 24 мая.
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БезопасностьМинскВысокоточные комплексыРостех
 
 
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