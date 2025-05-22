Рейтинг@Mail.ru
В Березовском после победы техкандидата пройдут новые выборы мэра - РИА Новости, 22.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:29 22.05.2025
https://ria.ru/20250522/vybory-2018477938.html
В Березовском после победы техкандидата пройдут новые выборы мэра
В Березовском после победы техкандидата пройдут новые выборы мэра - РИА Новости, 22.05.2025
В Березовском после победы техкандидата пройдут новые выборы мэра
Дума Березовского городского округа Свердловской области объявила конкурс на новые выборы мэра, прием документов от кандидатов начнется 27 июня, сообщили РИА... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T15:29:00+03:00
2025-05-22T15:29:00+03:00
политика
екатеринбург
березовский
свердловская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750508266_0:52:3129:1812_1920x0_80_0_0_ac7d53c1bdc0588f449c0862b821061f.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мая – РИА Новости. Дума Березовского городского округа Свердловской области объявила конкурс на новые выборы мэра, прием документов от кандидатов начнется 27 июня, сообщили РИА Новости в аппарате думы в четверг. "Вчера решение о конкурсе приняли на заседании думы. Документы можно будет подавать с 27 июня до 3 июля", – сказала собеседница агентства. В аппарате гордумы отметили, что первый этап конкурсных процедур пройдет с 7 по 18 июля. Действующий глава Евгений Писцов подтвердил РИА Новости, что планирует участвовать в новых выборах мэра. Действующий глава Березовского городского округа Евгений Писцов 30 января не смог одержать победу на выборах мэра: за него проголосовали шесть местных депутатов, тогда как за Маслакову, пытавшуюся снять свою кандидатуру до начала голосования, – 17. Вступить в должность она не захотела, местные СМИ заявляли, что "обошла" Писцова "технический кандидат", "кандидат-спойлер" Маслакова – "жена водителя Писцова". После этого Маслакова подала административный иск о защите избирательных прав и права на участие в референдуме. Березовский горсуд 19 марта удовлетворил ее иск и отменил результаты выборов. Ранее инстанция объединила иск Маслаковой с иском депутата Михаила Киндрася, также требовавшего признать незаконным решение о выборе "технического кандидата" главой городского округа. Иск Киндарася был удовлетворен. Дума эти решения обжаловала в суде, дата заседания по апелляции еще не назначена. Березовский городской округ – город-спутник Екатеринбурга, в нем проживают порядка 60 тысяч человек. С декабря 2011 года главой муниципалитета является Писцов. Как ранее писал в своем Telegram-канале Писцов, он продолжает работать вместе с Маслаковой – руководителем инвестиционного отдела администрации, а сам находится в статусе главы муниципалитета.
https://ria.ru/20250217/mer-1999834645.html
https://ria.ru/20250319/sud-2005997146.html
https://ria.ru/20250226/berezovskij-2001754696.html
екатеринбург
березовский
свердловская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750508266_318:0:3049:2048_1920x0_80_0_0_e9190d3a625d638edfd57e09aa589893.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, екатеринбург, березовский, свердловская область
Политика, Екатеринбург, Березовский, Свердловская область
В Березовском после победы техкандидата пройдут новые выборы мэра

В Березовском округе Свердловской области объявили конкурс на новые выборы мэра

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковГолосование на избирательном участке
Голосование на избирательном участке - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Голосование на избирательном участке. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мая – РИА Новости. Дума Березовского городского округа Свердловской области объявила конкурс на новые выборы мэра, прием документов от кандидатов начнется 27 июня, сообщили РИА Новости в аппарате думы в четверг.
«
"Вчера решение о конкурсе приняли на заседании думы. Документы можно будет подавать с 27 июня до 3 июля", – сказала собеседница агентства.
Юлия Маслакова - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
Новый мэр Березовского не вступила в должность
17 февраля, 14:28
В аппарате гордумы отметили, что первый этап конкурсных процедур пройдет с 7 по 18 июля.
Действующий глава Евгений Писцов подтвердил РИА Новости, что планирует участвовать в новых выборах мэра.
Действующий глава Березовского городского округа Евгений Писцов 30 января не смог одержать победу на выборах мэра: за него проголосовали шесть местных депутатов, тогда как за Маслакову, пытавшуюся снять свою кандидатуру до начала голосования, – 17. Вступить в должность она не захотела, местные СМИ заявляли, что "обошла" Писцова "технический кандидат", "кандидат-спойлер" Маслакова – "жена водителя Писцова".
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Суд признал незаконной победу "жены водителя" на выборах мэра Березовского
19 марта, 15:51
После этого Маслакова подала административный иск о защите избирательных прав и права на участие в референдуме. Березовский горсуд 19 марта удовлетворил ее иск и отменил результаты выборов. Ранее инстанция объединила иск Маслаковой с иском депутата Михаила Киндрася, также требовавшего признать незаконным решение о выборе "технического кандидата" главой городского округа. Иск Киндарася был удовлетворен. Дума эти решения обжаловала в суде, дата заседания по апелляции еще не назначена.
Березовский городской округ – город-спутник Екатеринбурга, в нем проживают порядка 60 тысяч человек. С декабря 2011 года главой муниципалитета является Писцов. Как ранее писал в своем Telegram-канале Писцов, он продолжает работать вместе с Маслаковой – руководителем инвестиционного отдела администрации, а сам находится в статусе главы муниципалитета.
Евгений Писцов - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Проигравший выборы мэр Березовского не покинул свой пост
26 февраля, 16:18
 
ПолитикаЕкатеринбургБерезовскийСвердловская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала