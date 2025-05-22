https://ria.ru/20250522/vybory-2018477938.html

В Березовском после победы техкандидата пройдут новые выборы мэра

В Березовском после победы техкандидата пройдут новые выборы мэра - РИА Новости, 22.05.2025

В Березовском после победы техкандидата пройдут новые выборы мэра

Дума Березовского городского округа Свердловской области объявила конкурс на новые выборы мэра, прием документов от кандидатов начнется 27 июня, сообщили РИА... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T15:29:00+03:00

2025-05-22T15:29:00+03:00

2025-05-22T15:29:00+03:00

политика

екатеринбург

березовский

свердловская область

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мая – РИА Новости. Дума Березовского городского округа Свердловской области объявила конкурс на новые выборы мэра, прием документов от кандидатов начнется 27 июня, сообщили РИА Новости в аппарате думы в четверг. "Вчера решение о конкурсе приняли на заседании думы. Документы можно будет подавать с 27 июня до 3 июля", – сказала собеседница агентства. В аппарате гордумы отметили, что первый этап конкурсных процедур пройдет с 7 по 18 июля. Действующий глава Евгений Писцов подтвердил РИА Новости, что планирует участвовать в новых выборах мэра. Действующий глава Березовского городского округа Евгений Писцов 30 января не смог одержать победу на выборах мэра: за него проголосовали шесть местных депутатов, тогда как за Маслакову, пытавшуюся снять свою кандидатуру до начала голосования, – 17. Вступить в должность она не захотела, местные СМИ заявляли, что "обошла" Писцова "технический кандидат", "кандидат-спойлер" Маслакова – "жена водителя Писцова". После этого Маслакова подала административный иск о защите избирательных прав и права на участие в референдуме. Березовский горсуд 19 марта удовлетворил ее иск и отменил результаты выборов. Ранее инстанция объединила иск Маслаковой с иском депутата Михаила Киндрася, также требовавшего признать незаконным решение о выборе "технического кандидата" главой городского округа. Иск Киндарася был удовлетворен. Дума эти решения обжаловала в суде, дата заседания по апелляции еще не назначена. Березовский городской округ – город-спутник Екатеринбурга, в нем проживают порядка 60 тысяч человек. С декабря 2011 года главой муниципалитета является Писцов. Как ранее писал в своем Telegram-канале Писцов, он продолжает работать вместе с Маслаковой – руководителем инвестиционного отдела администрации, а сам находится в статусе главы муниципалитета.

https://ria.ru/20250217/mer-1999834645.html

https://ria.ru/20250319/sud-2005997146.html

https://ria.ru/20250226/berezovskij-2001754696.html

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березовский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, екатеринбург, березовский, свердловская область