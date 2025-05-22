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КС Румынии отклонил ходатайство Симиона об отмене выборов президента - РИА Новости, 22.05.2025
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10:55 22.05.2025 (обновлено: 15:10 22.05.2025)
https://ria.ru/20250522/vybory-2018421927.html
КС Румынии отклонил ходатайство Симиона об отмене выборов президента
КС Румынии отклонил ходатайство Симиона об отмене выборов президента - РИА Новости, 22.05.2025
КС Румынии отклонил ходатайство Симиона об отмене выборов президента
Конституционный суд Румынии отклонил ходатайство лидера националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джордже Симиона, требовавшего отменить... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T10:55:00+03:00
2025-05-22T15:10:00+03:00
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КИШИНЕВ, 22 мая — РИА Новости. Конституционный суд Румынии отклонил ходатайство лидера националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джордже Симиона, требовавшего отменить результаты выборов президента, сообщается на сайте инстанции. "На заседании 22 мая 2025 года Конституционный суд в рамках своих полномочий по вопросам соблюдения процедуры выборов президента Румынии рассмотрел ходатайство об отмене выборов президента Румынии во втором туре голосования 18 мая 2025 года, поданное Джордже-Николае Симионом. По итогам обсуждения Конституционный суд единогласно отклонил ходатайство об отмене выборов как необоснованное", — говорится в релизе.Решение окончательное, оно доводится до сведения Центрального избирательного бюро, подчеркнули в суде.Симион в 20-страничной жалобе утверждал, что результаты второго тура были сфальсифицированы и на них сказалось влияние иностранного государства.Второй тур выборов президента Румынии прошел 18 мая. По данным ЦИК, мэр Бухареста Никушор Дан набрал 53,60 процента, Симион — 46,40.Незадолго до голосования Симион обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в непосредственном вмешательстве в голосование. По его словам, французский посол ездил по всей Румынии, чтобы убедить руководителей и бизнесменов поддержать другого кандидата. Париж отверг эти обвинения.Президента Румынии избрали со второй попытки. Первая состоялась в декабре прошлого года: тогда во второй тур вышли независимый кандидат Кэлин Джорджеску, набравший 22,94 процента, и прозападный политик Елена Ласкони с 19,18 процента. Но Конституционный суд отменил итоги голосования из-за предполагаемого вмешательства в избирательный процесс через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США.
https://ria.ru/20250520/rumyniya-2018108558.html
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президентские выборы в румынии — 2025, в мире, румыния
Президентские выборы в Румынии — 2025, В мире, Румыния
КС Румынии отклонил ходатайство Симиона об отмене выборов президента

КС Румынии отклонил ходатайство Симиона об отмене выборов как необоснованное

© AP Photo / Andreea AlexandruЭкс-кандидат в президенты Румынии Джордже Симион
Экс-кандидат в президенты Румынии Джордже Симион - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© AP Photo / Andreea Alexandru
Экс-кандидат в президенты Румынии Джордже Симион. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 22 мая — РИА Новости. Конституционный суд Румынии отклонил ходатайство лидера националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джордже Симиона, требовавшего отменить результаты выборов президента, сообщается на сайте инстанции.
"На заседании 22 мая 2025 года Конституционный суд в рамках своих полномочий по вопросам соблюдения процедуры выборов президента Румынии рассмотрел ходатайство об отмене выборов президента Румынии во втором туре голосования 18 мая 2025 года, поданное Джордже-Николае Симионом. По итогам обсуждения Конституционный суд единогласно отклонил ходатайство об отмене выборов как необоснованное", — говорится в релизе.
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Решение окончательное, оно доводится до сведения Центрального избирательного бюро, подчеркнули в суде.
Симион в 20-страничной жалобе утверждал, что результаты второго тура были сфальсифицированы и на них сказалось влияние иностранного государства.
Второй тур выборов президента Румынии прошел 18 мая. По данным ЦИК, мэр Бухареста Никушор Дан набрал 53,60 процента, Симион — 46,40.
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Незадолго до голосования Симион обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в непосредственном вмешательстве в голосование. По его словам, французский посол ездил по всей Румынии, чтобы убедить руководителей и бизнесменов поддержать другого кандидата. Париж отверг эти обвинения.
Президента Румынии избрали со второй попытки. Первая состоялась в декабре прошлого года: тогда во второй тур вышли независимый кандидат Кэлин Джорджеску, набравший 22,94 процента, и прозападный политик Елена Ласкони с 19,18 процента. Но Конституционный суд отменил итоги голосования из-за предполагаемого вмешательства в избирательный процесс через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США.
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