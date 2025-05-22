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ЦИК хочет увеличить число молодежи, участвующей в выборах - РИА Новости, 22.05.2025
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10:47 22.05.2025
https://ria.ru/20250522/vybory-2018419028.html
ЦИК хочет увеличить число молодежи, участвующей в выборах
ЦИК хочет увеличить число молодежи, участвующей в выборах - РИА Новости, 22.05.2025
ЦИК хочет увеличить число молодежи, участвующей в выборах
Центризбирком России хочет увеличить количество молодежи, участвующей в выборах в РФ в качестве членов комиссий, кандидатов или избирателей, сообщила в интервью РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T10:47:00+03:00
2025-05-22T10:47:00+03:00
политика
россия
элла памфилова
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Центризбирком России хочет увеличить количество молодежи, участвующей в выборах в РФ в качестве членов комиссий, кандидатов или избирателей, сообщила в интервью РИА Новости глава ЦИК России Элла Памфилова. "В целом за последние годы мы видим тенденцию, что около 25% молодежи участвует в выборах в качестве членов комиссий, кандидатов или избирателей. Это немаленькая доля, но мы хотим ее увеличить", - сказала Памфилова. Кроме того, она рассказала о всероссийском электоральном форуме "Выбор.ФМ", прошедшем в ноябре прошлого года. По словам главы ЦИК, одной из целей форума было воспитание у молодежи правильного отношения к происходящему в стране и мире, к специальной военной операции. "Радует, что большая часть молодежи сегодня понимает, что СВО является необходимым шагом. Многие из них не словом, а делом поддерживают решения власти… Кроме того, ребята помогают в организации и проведении выборов как на территориях, близких к зоне проведения СВО, так и по всей территории страны", - добавила Памфилова.
https://sn.ria.ru/20250418/patriotizm-2011928952.html
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политика, россия, элла памфилова
Политика, Россия, Элла Памфилова
ЦИК хочет увеличить число молодежи, участвующей в выборах

Памфилова: ЦИК хочет увеличить число молодежи, участвующей в выборах

© Фото : предоставлено пресс-службой ЦИК Российской ФедерацииПредседатель ЦИК России Элла Памфилова
Председатель ЦИК России Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой ЦИК Российской Федерации
Председатель ЦИК России Элла Памфилова. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Центризбирком России хочет увеличить количество молодежи, участвующей в выборах в РФ в качестве членов комиссий, кандидатов или избирателей, сообщила в интервью РИА Новости глава ЦИК России Элла Памфилова.
"В целом за последние годы мы видим тенденцию, что около 25% молодежи участвует в выборах в качестве членов комиссий, кандидатов или избирателей. Это немаленькая доля, но мы хотим ее увеличить", - сказала Памфилова.
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Кроме того, она рассказала о всероссийском электоральном форуме "Выбор.ФМ", прошедшем в ноябре прошлого года. По словам главы ЦИК, одной из целей форума было воспитание у молодежи правильного отношения к происходящему в стране и мире, к специальной военной операции.
"Радует, что большая часть молодежи сегодня понимает, что СВО является необходимым шагом. Многие из них не словом, а делом поддерживают решения власти… Кроме того, ребята помогают в организации и проведении выборов как на территориях, близких к зоне проведения СВО, так и по всей территории страны", - добавила Памфилова.
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