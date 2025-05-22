https://ria.ru/20250522/vybory-2018419028.html

ЦИК хочет увеличить число молодежи, участвующей в выборах

ЦИК хочет увеличить число молодежи, участвующей в выборах - РИА Новости, 22.05.2025

ЦИК хочет увеличить число молодежи, участвующей в выборах

Центризбирком России хочет увеличить количество молодежи, участвующей в выборах в РФ в качестве членов комиссий, кандидатов или избирателей, сообщила в интервью РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T10:47:00+03:00

2025-05-22T10:47:00+03:00

2025-05-22T10:47:00+03:00

политика

россия

элла памфилова

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Центризбирком России хочет увеличить количество молодежи, участвующей в выборах в РФ в качестве членов комиссий, кандидатов или избирателей, сообщила в интервью РИА Новости глава ЦИК России Элла Памфилова. "В целом за последние годы мы видим тенденцию, что около 25% молодежи участвует в выборах в качестве членов комиссий, кандидатов или избирателей. Это немаленькая доля, но мы хотим ее увеличить", - сказала Памфилова. Кроме того, она рассказала о всероссийском электоральном форуме "Выбор.ФМ", прошедшем в ноябре прошлого года. По словам главы ЦИК, одной из целей форума было воспитание у молодежи правильного отношения к происходящему в стране и мире, к специальной военной операции. "Радует, что большая часть молодежи сегодня понимает, что СВО является необходимым шагом. Многие из них не словом, а делом поддерживают решения власти… Кроме того, ребята помогают в организации и проведении выборов как на территориях, близких к зоне проведения СВО, так и по всей территории страны", - добавила Памфилова.

https://sn.ria.ru/20250418/patriotizm-2011928952.html

https://ria.ru/20250425/chernyshenko-2013554098.html

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политика, россия, элла памфилова