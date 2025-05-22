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Российские вузы выделили более 50 тысяч мест для участников СВО в 2025 году
Российские вузы выделили более 50 тысяч мест для участников СВО в 2025 году - РИА Новости, 22.05.2025
Российские вузы выделили более 50 тысяч мест для участников СВО в 2025 году
Более 50 тысяч мест в вузах РФ выделено в 2025 году для участников спецоперации и их родственников, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков. РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T18:38:00+03:00
2025-05-22T18:38:00+03:00
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Более 50 тысяч мест в вузах РФ выделено в 2025 году для участников спецоперации и их родственников, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков."У нас на особом контроле вопросы, связанные с льготами для участников специальной военной операции и членов их семей. Напомню, в прошлом году в рамках отдельной квоты было принято более 12 тысяч участников СВО и их детей. Для их приема в ВУЗы в этом, в 2025 году, определена отдельная квота в размере не менее 10% от общего объема контроля цифр приема по каждой специальности. Это более 50 тысяч мест. Мы с большим запасом определяем. Еще 2 тысячи мест зарезервировано для участников СВО и членов их семей на подготовительных отделениях вузов", - сказал Фальков в рамках совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.
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россия, валерий фальков, общество, владимир путин
Россия, Валерий Фальков, Общество, Владимир Путин
Российские вузы выделили более 50 тысяч мест для участников СВО в 2025 году
Фальков: в вузах РФ выделили более 50 тыс мест для участников СВО в 2025 году