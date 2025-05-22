https://ria.ru/20250522/vuchich-2018375182.html

Вучич заявил о необходимости защитить сербов в Косово и Метохии

Вучич заявил о необходимости защитить сербов в Косово и Метохии - РИА Новости, 22.05.2025

Вучич заявил о необходимости защитить сербов в Косово и Метохии

Президент Сербии Александр Вучич в ходе визита главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас заявил о необходимости защитить сербское население в Косово и Метохии и... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T02:29:00+03:00

2025-05-22T02:29:00+03:00

2025-05-22T02:29:00+03:00

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БЕЛГРАД, 22 мая – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич в ходе визита главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас заявил о необходимости защитить сербское население в Косово и Метохии и заверил верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас в приверженности Белграда пути к членству в союзе. Каллас прибыла в Белград в ночь на четверг, в аэропорту ее встретил глава МИД Сербии Марко Джурич, затем ее принял глава государства. В четверг ожидается визит главы дипломатии ЕС в самопровозглашенную республику Косово. "Открытый разговор с Каей Каллас о ключевых политических темах, ситуации в сфере безопасности в регионе, европейском пути Сербии и диалоге Белграда и Приштины. Я отметил, что Сербия привержена конструктивному диалогу под эгидой ЕС, как способу решения открытых вопросов, и что защита сербского народа в Косово и Метохии – абсолютный приоритет. Я напомнил о том, что формирование Сообщества сербских общин - не только обязанность по договору, но и условие для дальнейшего развития диалога и какой-либо нормализации отношений (Белграда и Приштины – ред.)", - написал Вучич в своем аккаунте в Instagram*. Президент Сербии указал, что официальный Белград остается надежным партнером для всех, кто искренне стремится к сотрудничеству, прогрессу и совместному европейскому будущему. "Мы говорили и о процессе согласования Сербии с внешней политикой и политикой в сфере безопасности ЕС. Я уверен, что Сербия, как государство, стремящееся к членству в ЕС, имеет возможности внести вклад в сохранение мира, стабильности и общих европейских ценностей при сохранении своих жизненно важных национальных интересов", - подчеркнул Вучич. Сербский лидер в среду заявил, что не будет "прятаться под стол", когда глава дипломатии ЕС спросит его про поездку в Москву на празднование 80-летия Победы над фашизмом 9 мая. Администрация Вучича не анонсировала встречу с Каллас, о проведении совместной пресс-конференции по итогам разговора также не сообщалось.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20250320/serbija-2006335251.html

https://ria.ru/20241104/vuchich-1981812215.html

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Дарья Буймова

в мире, сербия, белград (город), косово, александр вучич, кайя каллас, марко джурич, евросоюз