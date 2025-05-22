https://ria.ru/20250522/vsu-2018545624.html
ВСУ применили HIMARS при обстреле Пантелеймоновки в ДНР
ВСУ применили HIMARS при обстреле Пантелеймоновки в ДНР - РИА Новости, 22.05.2025
ВСУ применили HIMARS при обстреле Пантелеймоновки в ДНР
Украинские военные применили американскую РСЗО HIMARS при обстреле Пантелеймоновки в ДНР, рассказал журналистам начальник отдела оперативной работы управления... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T21:04:00+03:00
2025-05-22T21:04:00+03:00
2025-05-22T21:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
пантелеймоновка (горловский район)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018545163_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_09599627da34b5b5889b8b223867d78c.jpg
ПАНТЕЛЕЙМОНОВКА (ДНР), 22 мая - РИА Новости. Украинские военные применили американскую РСЗО HIMARS при обстреле Пантелеймоновки в ДНР, рассказал журналистам начальник отдела оперативной работы управления по вопросам документирования военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР Сергей Переверзев. "Двадцать второго мая 2025 года со стороны вооруженных формирований Украины осуществлен обстрел населенного пункта Пантелеймона. На месте происшествия представителями управления по фиксации военных преступлений Украины обнаружены соответствующие осколки. Обстрел велся с применением ракет РСЗО "Хаймерс", шрапнельная ракета М30А1", - сказал Переверзев. Ранее врио главы муниципалитета Александр Пеняев сообщил, что украинские войска обстреляли поселок Пантелеймоновка в Ясиноватском муниципальном округе ДНР, ранения получили восемь мирных жителей.
https://ria.ru/20250413/vsu-2011001689.html
донецкая народная республика
украина
пантелеймоновка (горловский район)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018545163_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f3494ee0c89a54d859f6b18418a6ecef.jpg
ВСУ применили HIMARS при обстреле Пантелеймоновки в ДНР
ВСУ применили HIMARS при обстреле Пантелеймоновки в ДНР. Об этом сообщили в отделе оперативной работы управления по вопросам документирования военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.
Кадры РИА Новости последствий атаки.
2025-05-22T21:04
true
PT0M25S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина, пантелеймоновка (горловский район)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Пантелеймоновка (Горловский район)
ВСУ применили HIMARS при обстреле Пантелеймоновки в ДНР
ВСУ применили американскую РСЗО HIMARS при обстреле Пантелеймоновки в ДНР