https://ria.ru/20250522/vsu-2018545624.html

ВСУ применили HIMARS при обстреле Пантелеймоновки в ДНР

ВСУ применили HIMARS при обстреле Пантелеймоновки в ДНР - РИА Новости, 22.05.2025

ВСУ применили HIMARS при обстреле Пантелеймоновки в ДНР

Украинские военные применили американскую РСЗО HIMARS при обстреле Пантелеймоновки в ДНР, рассказал журналистам начальник отдела оперативной работы управления... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T21:04:00+03:00

2025-05-22T21:04:00+03:00

2025-05-22T21:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

пантелеймоновка (горловский район)

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ПАНТЕЛЕЙМОНОВКА (ДНР), 22 мая - РИА Новости. Украинские военные применили американскую РСЗО HIMARS при обстреле Пантелеймоновки в ДНР, рассказал журналистам начальник отдела оперативной работы управления по вопросам документирования военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР Сергей Переверзев. "Двадцать второго мая 2025 года со стороны вооруженных формирований Украины осуществлен обстрел населенного пункта Пантелеймона. На месте происшествия представителями управления по фиксации военных преступлений Украины обнаружены соответствующие осколки. Обстрел велся с применением ракет РСЗО "Хаймерс", шрапнельная ракета М30А1", - сказал Переверзев. Ранее врио главы муниципалитета Александр Пеняев сообщил, что украинские войска обстреляли поселок Пантелеймоновка в Ясиноватском муниципальном округе ДНР, ранения получили восемь мирных жителей.

https://ria.ru/20250413/vsu-2011001689.html

донецкая народная республика

украина

пантелеймоновка (горловский район)

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ВСУ применили HIMARS при обстреле Пантелеймоновки в ДНР ВСУ применили HIMARS при обстреле Пантелеймоновки в ДНР. Об этом сообщили в отделе оперативной работы управления по вопросам документирования военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР. Кадры РИА Новости последствий атаки. 2025-05-22T21:04 true PT0M25S

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Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, украина, пантелеймоновка (горловский район)