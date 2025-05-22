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В Беловском районе Курской области при обстреле ВСУ погиб мирный житель
В Беловском районе Курской области при обстреле ВСУ погиб мирный житель - РИА Новости, 22.05.2025
В Беловском районе Курской области при обстреле ВСУ погиб мирный житель
Мирный житель погиб при обстреле ВСУ курского Беловского района, ещё двое мужчин с множественными осколочными ранениями будут доставлены в больницу, сообщил... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T17:00:00+03:00
2025-05-22T17:00:00+03:00
2025-05-22T17:00:00+03:00
происшествия
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КУРСК, 22 мая - РИА Новости. Мирный житель погиб при обстреле ВСУ курского Беловского района, ещё двое мужчин с множественными осколочными ранениями будут доставлены в больницу, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. "Бесчеловечные преступления ВСУ. Сегодня враг обстрелял деревню Гирьи Беловского района. К глубокой скорби, погиб 50-летний мирный житель. Приношу искренние соболезнования родным и близким", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале. Он добавил, что ещё двое мужчин получили множественные осколочные ранения. "В ближайшее время их доставят в Курскую областную больницу. Уверен, наши медики сделают всё, чтобы как можно скорее поставить раненых на ноги!" - добавил врио губернатора региона. По словам Хинштейна, информация о последствиях обстрела уточняется. "Уважаемые жители, несмотря на освобождение территории от противника, наше приграничье всё ещё подвергается атакам врага! Находиться там до сих пор опасно для жизни! Пожалуйста, берегите себя!" - отметил он.
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происшествия, здоровье - общество, беловский район, курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины
Происшествия, Здоровье - Общество, Беловский район, Курская область, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины
В Беловском районе Курской области при обстреле ВСУ погиб мирный житель
Житель Беловского района Курской области погиб при атаке ВСУ, еще двое ранены