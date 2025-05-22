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Российский боец рассказал, как солдат ВСУ бросил раненого товарища
Российский боец рассказал, как солдат ВСУ бросил раненого товарища - РИА Новости, 22.05.2025
Российский боец рассказал, как солдат ВСУ бросил раненого товарища
Боец ВСУ бросил раненого товарища после атаки российского дрона под Ореховым на запорожском направлении, рассказал РИА Новости начальник расчета БПЛА 1251 полка РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T16:55:00+03:00
2025-05-22T16:55:00+03:00
2025-05-22T17:15:00+03:00
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МЕЛИТОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости. Боец ВСУ бросил раненого товарища после атаки российского дрона под Ореховым на запорожском направлении, рассказал РИА Новости начальник расчета БПЛА 1251 полка 42-й гвардейской дивизии с позывным "Дед". "В ночное время нами было выявлено передвижение противника на позициях. В итоге нашей атаки боевик ВСУ бросил своего раненого товарища", - рассказал боец.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Украина
Российский боец рассказал, как солдат ВСУ бросил раненого товарища
Российский боец: солдат ВСУ бросил раненого товарища под Ореховым