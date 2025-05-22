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Российский боец рассказал, как солдат ВСУ бросил раненого товарища - РИА Новости, 22.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:55 22.05.2025 (обновлено: 17:15 22.05.2025)
https://ria.ru/20250522/vsu-2018494847.html
Российский боец рассказал, как солдат ВСУ бросил раненого товарища
Российский боец рассказал, как солдат ВСУ бросил раненого товарища - РИА Новости, 22.05.2025
Российский боец рассказал, как солдат ВСУ бросил раненого товарища
Боец ВСУ бросил раненого товарища после атаки российского дрона под Ореховым на запорожском направлении, рассказал РИА Новости начальник расчета БПЛА 1251 полка РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T16:55:00+03:00
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специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
украина
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МЕЛИТОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости. Боец ВСУ бросил раненого товарища после атаки российского дрона под Ореховым на запорожском направлении, рассказал РИА Новости начальник расчета БПЛА 1251 полка 42-й гвардейской дивизии с позывным "Дед". "В ночное время нами было выявлено передвижение противника на позициях. В итоге нашей атаки боевик ВСУ бросил своего раненого товарища", - рассказал боец.
https://ria.ru/20250321/spetsoperatsiya-2006363016.html
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в мире, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Украина
Российский боец рассказал, как солдат ВСУ бросил раненого товарища

Российский боец: солдат ВСУ бросил раненого товарища под Ореховым

© AP Photo / Roman ChopСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© AP Photo / Roman Chop
Солдаты ВСУ. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости. Боец ВСУ бросил раненого товарища после атаки российского дрона под Ореховым на запорожском направлении, рассказал РИА Новости начальник расчета БПЛА 1251 полка 42-й гвардейской дивизии с позывным "Дед".
«
"В ночное время нами было выявлено передвижение противника на позициях. В итоге нашей атаки боевик ВСУ бросил своего раненого товарища", - рассказал боец.
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