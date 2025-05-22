https://ria.ru/20250522/vsu-2018494847.html

Российский боец рассказал, как солдат ВСУ бросил раненого товарища

Российский боец рассказал, как солдат ВСУ бросил раненого товарища - РИА Новости, 22.05.2025

Российский боец рассказал, как солдат ВСУ бросил раненого товарища

Боец ВСУ бросил раненого товарища после атаки российского дрона под Ореховым на запорожском направлении, рассказал РИА Новости начальник расчета БПЛА 1251 полка РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T16:55:00+03:00

2025-05-22T16:55:00+03:00

2025-05-22T17:15:00+03:00

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МЕЛИТОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости. Боец ВСУ бросил раненого товарища после атаки российского дрона под Ореховым на запорожском направлении, рассказал РИА Новости начальник расчета БПЛА 1251 полка 42-й гвардейской дивизии с позывным "Дед". "В ночное время нами было выявлено передвижение противника на позициях. В итоге нашей атаки боевик ВСУ бросил своего раненого товарища", - рассказал боец.

https://ria.ru/20250321/spetsoperatsiya-2006363016.html

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

в мире, вооруженные силы украины, украина