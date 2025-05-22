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Российские войска поразили объекты военной инфраструктуры Украины - РИА Новости, 22.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:41 22.05.2025
https://ria.ru/20250522/vsu-2018465507.html
Российские войска поразили объекты военной инфраструктуры Украины
Российские войска поразили объекты военной инфраструктуры Украины - РИА Новости, 22.05.2025
Российские войска поразили объекты военной инфраструктуры Украины
Российские авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение цеху ремонта самолетов, предприятию оборонной промышленности Украины, объектам... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T14:41:00+03:00
2025-05-22T14:41:00+03:00
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Российские авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение цеху ремонта самолетов, предприятию оборонной промышленности Украины, объектам инфраструктуры военного аэродрома, сообщили в Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение цеху ремонта самолетов, предприятию оборонной промышленности Украины, объектам инфраструктуры военного аэродрома, радиолокационным станциям ПВО, складам ракетно-артиллерийского вооружения и беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 138 районах", - говорится в сообщении. Кроме того, в ходе ракетного удара оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" уничтожены две пусковые установки, кабина боевого управления и радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса Patriot производства США. "Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы JDAM и четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 317 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - отметили в военном ведомстве.
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украина, сша, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Российские войска поразили объекты военной инфраструктуры Украины

МО РФ: ВС РФ поразили цех, предприятие УПК и объекты военного аэродрома Украины

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне спецоперации
Российский военнослужащий в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российский военнослужащий в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Российские авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение цеху ремонта самолетов, предприятию оборонной промышленности Украины, объектам инфраструктуры военного аэродрома, сообщили в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение цеху ремонта самолетов, предприятию оборонной промышленности Украины, объектам инфраструктуры военного аэродрома, радиолокационным станциям ПВО, складам ракетно-артиллерийского вооружения и беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 138 районах", - говорится в сообщении.
Кроме того, в ходе ракетного удара оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" уничтожены две пусковые установки, кабина боевого управления и радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса Patriot производства США.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы JDAM и четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 317 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - отметили в военном ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСШАМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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