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Российские войска поразили объекты военной инфраструктуры Украины

Российские войска поразили объекты военной инфраструктуры Украины - РИА Новости, 22.05.2025

Российские войска поразили объекты военной инфраструктуры Украины

Российские авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение цеху ремонта самолетов, предприятию оборонной промышленности Украины, объектам... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T14:41:00+03:00

2025-05-22T14:41:00+03:00

2025-05-22T14:41:00+03:00

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украина

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Российские авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение цеху ремонта самолетов, предприятию оборонной промышленности Украины, объектам инфраструктуры военного аэродрома, сообщили в Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение цеху ремонта самолетов, предприятию оборонной промышленности Украины, объектам инфраструктуры военного аэродрома, радиолокационным станциям ПВО, складам ракетно-артиллерийского вооружения и беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 138 районах", - говорится в сообщении. Кроме того, в ходе ракетного удара оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" уничтожены две пусковые установки, кабина боевого управления и радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса Patriot производства США. "Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы JDAM и четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 317 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - отметили в военном ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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украина, сша, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины