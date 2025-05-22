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Группировка "Запад" улучшила тактическое положение в зоне СВО
Группировка "Запад" улучшила тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 22.05.2025
Группировка "Запад" улучшила тактическое положение в зоне СВО
Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за сутки более 220 военнослужащих, бронемашину, четыре орудия полевой... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T14:30:00+03:00
2025-05-22T14:30:00+03:00
2025-05-22T14:36:00+03:00
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за сутки более 220 военнослужащих, бронемашину, четыре орудия полевой артиллерии, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов, Петропавловка, Грушевка, Подлиман, Купянск-Узловой, Соболевка Харьковской области, Редкодуб, Ямполь и Карповка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, ВСУ потеряли свыше 220 военнослужащих, боевую бронированную машину, семь автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии, в том числе 105-мм гаубицу L-119 производства Великобритании, уничтожены два склада боеприпасов.
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харьковская область, ямполь, великобритания, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Ямполь, Великобритания, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Запад" улучшила тактическое положение в зоне СВО
МО РФ: ВСУ потеряли свыше 220 боевиков в зоне действий "Запада"