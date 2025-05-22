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Группировка "Запад" улучшила тактическое положение в зоне СВО

Группировка "Запад" улучшила тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 22.05.2025

Группировка "Запад" улучшила тактическое положение в зоне СВО

Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за сутки более 220 военнослужащих, бронемашину, четыре орудия полевой... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T14:30:00+03:00

2025-05-22T14:30:00+03:00

2025-05-22T14:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

харьковская область

ямполь

великобритания

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за сутки более 220 военнослужащих, бронемашину, четыре орудия полевой артиллерии, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов, Петропавловка, Грушевка, Подлиман, Купянск-Узловой, Соболевка Харьковской области, Редкодуб, Ямполь и Карповка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, ВСУ потеряли свыше 220 военнослужащих, боевую бронированную машину, семь автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии, в том числе 105-мм гаубицу L-119 производства Великобритании, уничтожены два склада боеприпасов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

ямполь

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харьковская область, ямполь, великобритания, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)