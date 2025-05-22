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Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ в Сумской и Харьковской областях
Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ в Сумской и Харьковской областях - РИА Новости, 22.05.2025
Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ в Сумской и Харьковской областях
ВСУ за сутки потеряли до 215 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в четверг министерство обороны РФ. РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T14:24:00+03:00
2025-05-22T14:24:00+03:00
2025-05-22T14:31:00+03:00
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константиновка
вооруженные силы украины
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волчанск
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 215 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в четверг министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение скоплениям живой силы и техники двух механизированных, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Константиновка, Рыжевка, Владимировка, Павловка, Окоп, Мирополье, Яблоновка Сумской области и Волчанск Харьковской области. Потери ВСУ составили до 215 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 17 автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии, в том числе две 155 мм гаубицы М777 производства США. Уничтожены три станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также склад боеприпасов", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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константиновка, вооруженные силы украины, сумская область, волчанск, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Константиновка, Вооруженные силы Украины, Сумская область, Волчанск, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ в Сумской и Харьковской областях
МО РФ: ВСУ потеряли до 215 боевиков в зоне действий "Севера" за сутки