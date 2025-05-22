https://ria.ru/20250522/vsu-2018462795.html

Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ в Сумской и Харьковской областях

Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ в Сумской и Харьковской областях - РИА Новости, 22.05.2025

Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ в Сумской и Харьковской областях

ВСУ за сутки потеряли до 215 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в четверг министерство обороны РФ. РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T14:24:00+03:00

2025-05-22T14:24:00+03:00

2025-05-22T14:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

константиновка

вооруженные силы украины

сумская область

волчанск

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 215 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в четверг министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение скоплениям живой силы и техники двух механизированных, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Константиновка, Рыжевка, Владимировка, Павловка, Окоп, Мирополье, Яблоновка Сумской области и Волчанск Харьковской области. Потери ВСУ составили до 215 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 17 автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии, в том числе две 155 мм гаубицы М777 производства США. Уничтожены три станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также склад боеприпасов", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

константиновка

сумская область

волчанск

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константиновка, вооруженные силы украины, сумская область, волчанск, министерство обороны рф (минобороны рф)