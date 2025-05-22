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ВСУ потеряли около 400 боевиков за сутки в зоне действия "Центра" - РИА Новости, 22.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:23 22.05.2025 (обновлено: 14:26 22.05.2025)
https://ria.ru/20250522/vsu-2018462624.html
ВСУ потеряли около 400 боевиков за сутки в зоне действия "Центра"
ВСУ потеряли около 400 боевиков за сутки в зоне действия "Центра" - РИА Новости, 22.05.2025
ВСУ потеряли около 400 боевиков за сутки в зоне действия "Центра"
ВСУ потеряли около 400 боевиков за сутки в зоне действия "Центра", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T14:23:00+03:00
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специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. ВСУ потеряли около 400 боевиков за сутки в зоне действия "Центра", сообщило Минобороны РФ."Потери противника составили до 400 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, в том числе бронеавтомобиль HMMWV и бронемашина MaxxPro производства США, а также бронетранспортер Senator канадского производства. Уничтожены два пикапа и три артиллерийских орудия", - добавили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20250522/urok-2018402883.html
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
ВСУ потеряли около 400 боевиков за сутки в зоне действия "Центра"

МО РФ: ВСУ потеряли около 400 боевиков за сутки в зоне действия "Центра"

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие эвакуируют раненого
Украинские военнослужащие эвакуируют раненого - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие эвакуируют раненого . Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. ВСУ потеряли около 400 боевиков за сутки в зоне действия "Центра", сообщило Минобороны РФ.
"Потери противника составили до 400 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, в том числе бронеавтомобиль HMMWV и бронемашина MaxxPro производства США, а также бронетранспортер Senator канадского производства. Уничтожены два пикапа и три артиллерийских орудия", - добавили в Минобороны РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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