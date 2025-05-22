https://ria.ru/20250522/vsu-2018462624.html

ВСУ потеряли около 400 боевиков за сутки в зоне действия "Центра"

ВСУ потеряли около 400 боевиков за сутки в зоне действия "Центра" - РИА Новости, 22.05.2025

ВСУ потеряли около 400 боевиков за сутки в зоне действия "Центра"

ВСУ потеряли около 400 боевиков за сутки в зоне действия "Центра", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T14:23:00+03:00

2025-05-22T14:23:00+03:00

2025-05-22T14:26:00+03:00

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. ВСУ потеряли около 400 боевиков за сутки в зоне действия "Центра", сообщило Минобороны РФ."Потери противника составили до 400 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, в том числе бронеавтомобиль HMMWV и бронемашина MaxxPro производства США, а также бронетранспортер Senator канадского производства. Уничтожены два пикапа и три артиллерийских орудия", - добавили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20250522/urok-2018402883.html

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