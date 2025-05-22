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Рогов заявил о ненависти к Зеленскому в ВСУ - РИА Новости, 22.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
06:04 22.05.2025
https://ria.ru/20250522/vsu-2018386350.html
Рогов заявил о ненависти к Зеленскому в ВСУ
Рогов заявил о ненависти к Зеленскому в ВСУ - РИА Новости, 22.05.2025
Рогов заявил о ненависти к Зеленскому в ВСУ
В рядах ВСУ растет колоссальная ненависть к Владимиру Зеленскому, однако человека, способного открыто выступить и объединить протестные настроения, на данный... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T06:04:00+03:00
2025-05-22T06:04:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости. В рядах ВСУ растет колоссальная ненависть к Владимиру Зеленскому, однако человека, способного открыто выступить и объединить протестные настроения, на данный момент нет, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "В рядах ВСУ растет колоссальная ненависть к Зеленскому, однако человека, способного открыто выступить и объединить протестные настроения в единый кулак, на данный момент нет. В стране подавлено и растоптано любое инакомыслие и право на свободу выбора. Люди продолжают молчать, покорно принимая уготовленную им судьбу, а также выполнять преступные и абсурдные приказы, обслуживая шайку Зеленского", - сказал Рогов. По его словам, в рядах ВСУ царит страх и неспособность взять ситуацию в свои руки и спасти остатки Украины от узурпировавшего власть Зеленского. "Сейчас в ВСУ нет единой силы, способной начать действовать в интересах армии и народа, которые противоречат интересам Зеленского и его шайки", - сказал Рогов.
https://ria.ru/20250521/ukraina-2018359635.html
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россия, украина, владимир зеленский, владимир рогов, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, В мире
Рогов заявил о ненависти к Зеленскому в ВСУ

Рогов: в рядах ВСУ растет колоссальная ненависть к Зеленскому

CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Николай Лазаренко / Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Николай Лазаренко /
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости. В рядах ВСУ растет колоссальная ненависть к Владимиру Зеленскому, однако человека, способного открыто выступить и объединить протестные настроения, на данный момент нет, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"В рядах ВСУ растет колоссальная ненависть к Зеленскому, однако человека, способного открыто выступить и объединить протестные настроения в единый кулак, на данный момент нет. В стране подавлено и растоптано любое инакомыслие и право на свободу выбора. Люди продолжают молчать, покорно принимая уготовленную им судьбу, а также выполнять преступные и абсурдные приказы, обслуживая шайку Зеленского", - сказал Рогов.
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По его словам, в рядах ВСУ царит страх и неспособность взять ситуацию в свои руки и спасти остатки Украины от узурпировавшего власть Зеленского.
"Сейчас в ВСУ нет единой силы, способной начать действовать в интересах армии и народа, которые противоречат интересам Зеленского и его шайки", - сказал Рогов.
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