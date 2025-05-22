https://ria.ru/20250522/vs-2018406275.html

Рогов сообщил о боях за последний участок границы Запорожской области и ДНР

Рогов сообщил о боях за последний участок границы Запорожской области и ДНР - РИА Новости, 22.05.2025

Рогов сообщил о боях за последний участок границы Запорожской области и ДНР

Российские войска начали бои за освобождение последнего участка границы Запорожской области и ДНР, находящегося под контролем ВСУ, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T09:30:00+03:00

2025-05-22T09:30:00+03:00

2025-05-22T09:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожская область

донецкая народная республика

россия

владимир рогов

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости. Российские войска начали бои за освобождение последнего участка границы Запорожской области и ДНР, находящегося под контролем ВСУ, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Фактически начались бои за освобождение последнего участка границы Запорожской области и ДНР, который пока еще находится под контролем боевиков ВСУ", - сказал Рогов. По его словам, сейчас бои развернулись за села Новополь и Зеленое Поле, которые находятся на стыке Запорожской области и ДНР по направлению к запорожскому селу Темировка. Рогов подчеркнул, что российские войска также продвигаются на степногорском и ореховском направлениях запорожской линии фронта.

https://ria.ru/20250522/f-16-2018405916.html

запорожская область

донецкая народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

запорожская область, донецкая народная республика, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины