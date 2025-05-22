https://ria.ru/20250522/vs-2018406275.html
Рогов сообщил о боях за последний участок границы Запорожской области и ДНР
Рогов сообщил о боях за последний участок границы Запорожской области и ДНР - РИА Новости, 22.05.2025
Рогов сообщил о боях за последний участок границы Запорожской области и ДНР
Российские войска начали бои за освобождение последнего участка границы Запорожской области и ДНР, находящегося под контролем ВСУ, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T09:30:00+03:00
2025-05-22T09:30:00+03:00
2025-05-22T09:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
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владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости. Российские войска начали бои за освобождение последнего участка границы Запорожской области и ДНР, находящегося под контролем ВСУ, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Фактически начались бои за освобождение последнего участка границы Запорожской области и ДНР, который пока еще находится под контролем боевиков ВСУ", - сказал Рогов. По его словам, сейчас бои развернулись за села Новополь и Зеленое Поле, которые находятся на стыке Запорожской области и ДНР по направлению к запорожскому селу Темировка. Рогов подчеркнул, что российские войска также продвигаются на степногорском и ореховском направлениях запорожской линии фронта.
https://ria.ru/20250522/f-16-2018405916.html
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РИА Новости
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запорожская область, донецкая народная республика, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Рогов сообщил о боях за последний участок границы Запорожской области и ДНР
Рогов: начались бои за последний участок границы Запорожской области и ДНР